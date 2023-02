Antonino Spinalbese contro Donnamaria/ “Voleva rendere Antonella il nemico al GF, è come vendersi la madre”

Antonino Spinalbese attacca Edoardo Donnamaria: “Ha cercato di rendere Antonella il nemico al GF Vip”

Se c’è una gran parte della Casa del Grande Fratello Vip 7 che è contro Antonella Fiordelisi, c’è chi sin dall’inizio si è schierato dalla sua parte, continuando a supportarla a suo modo. Lui è Antonino Spinalbese, che in questi mesi ha spesso scatenato le gelosie di Edoardo Donnamaria. Tra i due d’altronde non c’è mai stata simpatia reciproca, cosa che non è migliorata negli ultimi tempi.

È anzi proprio a lui che Antonino ha lanciato una dura stoccata in un confessionale fatto dopo la diretta del GF Vip di lunedì scorso. Ricordando le accuse lanciate da Edoardo ad Antonella, Antonino ha dichiarato: “Edoardo ad un certo punto ha cercato di rendere nemico il proprio partner all’interno di un gioco del genere, ai miei occhi è vendersi anche la madre!”

Antonino Spinalbese difende Antonella Fiordelisi al GF Vip

Antonino Spinalbese critica pesantemente il comportamento di Edoardo Donnamaria con Antonella Fiordelisi. Anzi, su quest’ultima ha dichiarato: “Vedo le persone che ce l’hanno con lei che ovviamente non vedono l’ora di trovare una minima crepa nei suoi confronti e che l’obiettività deve vincere sempre.”

Certo non giustifica tutti i comportamenti della Fiordelisi, anche se trova che le sue sfuriate siano figlie di altrettante provocazioni da parte di alcuni inquilini della Casa: “Antonella si fa prendere da quelli che sono i suoi odi, quindi inizia una persona ad additarle qualcosa e lei impazzisce, fino a che lei stessa poi non esagera e va sopra quell’esagerazione che magari le è stata servita.” ha concluso Antonino.

