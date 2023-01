Antonino Spinalbese contro la coppia Oriana e Daniele?/ “Sta violando il regolamento”

Antonino Spinalbese vuole dividere Oriana e Daniele? Il web è furioso

Ultimamente il web è molto interessato alle dinamiche tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo un iniziale avvicinamento, i due hanno litigato pesantemente allontanandosi del tutto. In questo scenario si aggiunge Antonino Spinalbese che non sembra voler aiutare la coppia, ma affossarla del tutto.

Oriana mente su Nicole Murgia al GF Vip?/ Daniele attacca "Falsa amica, volevi uscisse", lei spiega tutto

Secondo la rete Antonino Spinalbese, rimasto quindici giorni fuori la Casa del Grande Fratello Vip 2022, ha potuto sondare il terreno. L’hair stylist avrebbe capito che la dinamica tra Oriana e Daniele interessa molto al pubblico e avrebbe deciso di “sabotarla”. Come? Rivelando dettagli delle live tra l’influencer spagnola e Onestini a Dal Moro, viste quando era fuori dal reality show per accertamenti medici. In questo modo, il coiffeur avrebbe violato il regolamento pur di far allontanare ulteriormente i due concorrenti. Questa ipotesi sta andando per la maggiore sui social, dove molti utenti sono convinti che l’ex di Belen voglia fare fuori i suoi avversari per emergere.

Oriana punge Antonella al GF: "Antonino? Io ce l'ho fatta, tu no"/ "Sei sua amica perché non puoi fare altro"

Oriana Marzoli si scaglia contro Antonino Spinalbese: “Io sono la zoc*ola, ma lui…”

Oriana Marzoli si è sentita attaccata spesso e definita “poco di buono” per la relazione avuta con Antonino Spinalbese all’interno della Casa. La bionda venezuelana ha lanciato, qualche settimana fa, delle accuse indirette all’hair stylist che l’avrebbe “usata”.

Come riporta Biccy, l’influencer spagnola attacca Antonino Spinalbese: “Mi stanno attaccando perché ho avuto il flirt con Antonino Spinalbese, poi mi sono avvicinata a Luca Onestini e ora a Daniele Dal Moro. Antonino ha fatto la stessa cosa e pure di peggio! Ci ha provato con Giaele, ci ha provato con Ginevra, ha fatto con me e dopo è tornato da Ginevra. Quindi, lui fa una figura bellissima perché è un maschio, se io faccio così sono una z*ccola! Non va bene. Nessuno dice nulla ad Antonino Spinalbese, la prendono a ridere. Allora devono reagire allo stesso modo anche con me. Come mai non si comportano così anche con lui?”

Oriana chiude con Daniele al GF Vip: "Mi piaceva ora sono stufa"/ Lite, parole pesanti e rottura!

© RIPRODUZIONE RISERVATA