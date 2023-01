Daniele Dal Moro furioso con Oriana Marzoli/ “Falsa, non li voglio i tuoi baci”

Daniele Dal Moro lite infuocata con Oriana Marzoli: ecco cosa è successo

Dopo la puntata di ieri, Daniele Dal Moro si è avvicinato a Oriana mettendola in guardia su Nicole Murgia, sua amica all’interno del Grande Fratello Vip 2022. Il bel veronese sostiene che l’attrice sia falsa: “Guarda che lei prima mi ha detto ‘tu vuoi le persone vere e poi ti baci Oriana”.

Antonella Fiordelisi frase choc a Oriana Marzoli/ "Fai godere in tanti modi tu"

Nicole Murgia ha smentito di aver dato quel senso alla sua frase e Oriana Marzoli ha creduto alla sua amica, piuttosto che a Daniele Dal Moro che si è infuriato: “Tu dice che a me non frega nulla? Lo pensi te! Contano i fatti e come mi comporto con te da 100 giorni. I tuoi fan ti hanno detti che ti puoi fidare solo di me qui dentro. Tu sei andata con Antonino, poi avevi interesse per Luca, se fossi stato un altro col cavolo che ti baciavo dopo! Tu al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro. Io ti ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Perché non sei nella posizione di pretendere nulla! “

Daniele Dal Moro Vs Nicole Murgia: "Paracul*"/ Lei sbotta: "Non ti fidi di Oriana però ci finisci a letto"

Daniele Dal Moro attacca pesantemente Oriana: “Come te ne trovo a centinaia”

Daniele Dal Moro, dopo un primo confronto con Oriana Marzoli, torna all’attacco e non riserva parole al miele per l’influencer spagnola. Il bel veronese si è infuriato e ha ricominciato ad attaccare la gieffina: “Mi sono scordato di dirti una cosa. Sei una falsa! Perché tu credi a Nicole e stasera festeggiavi che era rimasta, ma a letto con me dicevi altro! Mi hai detto che per te era indifferente che uscisse lei o Dana, che non ti fregava nulla. Che falsa che sei, stai negando non ci credo”.

Signorini punge Oriana: "Daniele è stato un ripiego bello e buono"/ Lui sbotta: "Faccio un passo indietro"

E ancora: “La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla. Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA