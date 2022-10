Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, perché si sono lasciati?/ “Litigavamo e…”

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, i motivi della rottura

Antonino Spinalbese è stato l’ex compagno di Belen Rodriguez. Dalla loro unione è nata la figlia Luna Marì. Dopo esser uscita dalla relazione con Stefano De Martino, Belen aveva incontrato Antonino Spinalbese e con lui era nata una bella storia d’amore. Nonostante i primi mesi di passione però le cose sono poi precipitate. I più curiosi hanno cercato di capire quali fossero state le motivazioni che avevano portato alla rottura tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez.

In una recente intervista, rilasciata al Settimanale Chi prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha raccontato: “Era piena estate quando ho incontrato Belen. Entrambi ci siamo lasciati trasportare dalle sensazioni e dalle emozioni. Alla fine il cuore non si può frenare. Nonostante sia finita non vedo tutto come un errore. Non credo di aver sbagliato. Mi sono lasciato andare e lo stesso ha fatto lei. Inoltre quando eravamo da soli stavamo benissimo. Non ci mancava nulla ed eravamo felici. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto. Questo mondo ti può crear dei guai. Poi tra me e lei le cose sono cambiate. Diciamo che è cambiato quello che volevamo e le differenze erano troppe”.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese parlando con gli altri inquilini ha fatto delle rivelazioni importanti sul suo rapporto con Belen Rodriguez: “sui motivi che lo hanno portato a troncare i rapporti con Belen. Infatti, martedì ha affermato: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Perché ci siamo lasciati? Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia. Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marì, ma non ha funzionato”.

Durante la notte di mercoledì, Antonino Spinalbese ha confidato a Charlie Gnocchi che i litigi con Belen erano molto frequenti: “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero”. Poi ha aggiunto: “Il mio carattere di essere molto premuroso conta, io vado troppo in ansia. Non posso essere sei madri, sei padri e sei fratelli. Quando Luna è nata, mia mamma dopo che mi sono lasciato mi ha detto “guarda che mi trasferisco da te”. Le ho detto di no, perché ha un’altra figlia che ha una bambina “devi stare con lei. Perché io ho sbagliato e sono stato io che ho fatto saltare una relazione”. Io sbagliavo perché quando prendevo mia figlia la volevo mia”.











