Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: amicizia finita?/ La richiesta nella notte cambia tutto “Un abbraccio…”

Antonino Spinalbese, nuovo confronto con Giaele De Donà

Lontano da Giaele De Donà e sempre più vicino ad Oriana Marzoli. Antonino Spinalbese, dopo il confronto con Oriana e Daniele Dal Moro, si è confrontato nuovamente con Giaele che, pur avendo ammesso di aver provato qualcosa per lui, ha deciso di fare molti passi indietro per non rischiare di mettere in pericolo il suo matrimonio. Di fronte alle immagini del bacio tra Antonino e Oriana, Giaele ha ammesso di essere un po’ infastidita pur ammettendo che è giusto così. Dopo la puntata, Antonino e Giaele che, prima dell’arrivo di Oriana nella casa del Grande Fratello Vip 2022 trascorrevano tanto tempo insieme, si sono confrontati per provare ad avere un rapporto sereno e civile.

Antonino che sta dividendo anche il letto con Oriana dopo la scelta di Antonella Fiordelisi di dormire stabilmente con Edoardo Donnamaria, ha deciso di fare due richieste specifiche a Giaele.

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: solo amici?

Se con Oriana Marzoli potrebbe nascere qualcosa di più, quella con Giaele De Donà resterà solo un’amicizia? Antonino ha scelto di fare diversi passi indietro con la De Donà dopo la lettera inviata dal marito Brad. Una scelta che Giaele ha apprezzato e condiviso. Tra i due, così, il rapporto è diventato essenziale limitandosi a salutarsi e a parlare di ciò che accade nella casa. Spinalbese, tuttavia, pur non volendo mettere in difficoltà Giaele, le ha fatto due richieste specifiche per provare ad avere con lei un rapporto d’amicizia.

“Si ma comportati bene tu nei miei confronti” – ha detto Antonino che, di fronte alle perplessità di Giaele, ha aggiunto – “Vuol dire quello che ti ho detto. Non è che ti puoi comportare male “. Poi, di fronte ai timori di Giaele di avvicinarsi, le ha fatto una seconda richiesta come scrivono le talpe del Vicolo delle News: “Un abbraccio me lo puoi dare lo stesso, non c’è bisogno di….Se mi attacchi invece ti piace, lo senti”. Giaele accetterà le richieste di Antonino?

