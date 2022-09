Antonino Spinalbese e Giulia Tordini, come mai si sono lasciati?/ “Il rapporto…”

Antonino Spinalbese e Giulia Tordini, come mai si sono lasciati?

Antonino Spinalbese oggi è un ex parrucchiere. Circa due anni fa la sua vita è stata stravolta dall’incontro con Belen Rodriguez. È stato un colpo di fulmine. In un’intervista ha detto che la Rodriguez è il disegno di vita che gli è riuscito meglio. All’inizio hanno trascorso un breve soggiorno a Ibizia. Quando si è separato dall’argentina, ha sentito subito la sua mancanza. Un giorno per pensare a lei ha lasciato l’automobile aperta e le luci accese. Dal loro amore è nata Luna Marì che ha da poco compiuto un anno. Spinalbense ha 27 anni, non ha vissuto un’infanzia facile. I suoi genitori si sono divorziati presto, il padre è morto in giovane età e lui ha dovuto occuparsi delle sorelle minori. Successivamente decide di andare a Milano dove studia e diventa hair stylist. Comincia a lavorare con gli studi più in vista del capoluogo lombardo. Nel 2020 dopo la relazione con Belen, lascia la sua carriera e comincia a dedicarsi alla sua vocazione artistica di fotografo. Successivamente fonda una casa di moda e realizza un progetto sul fitness. Nel 2022 purtroppo gli viene diagnosticata una malattia autoimmune al pancreas. Oggi è costretto a seguire una vita sana e priva di eccessi per non avere ripercussioni sul suo stato di salute.

"Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini a letto..."/ Parte la ship GFVIP!

Antonino Spinalbese dopo aver accantonato la sua love story con Belen aveva ritrovato un senso di benessere accanto a Giulia Tordini. Il gossip di questa estate li ha visti spesso in atteggiamenti intimi a Ibizia tra baci e abbracci. Ora è arrivata la notizia che la coppia si sia separata e l’hair stylist entrerebbe nella Casa del Grande Fratello da single. Qualche giornale ha maliziato sostenendo che la separazione sia una mossa strategica per poter essere libero di interagire con altre coinquiline e dare vita a qualche storia sentimentale senza ricevere dall’esterno nessun intralcio. Il rapporto con Giulia sembrava procedere bene come riportato da The Pipol Gossip: “Il loro rapporto sembrava procedere bene. Ma le storie talvolta si possono anche esaurire nel giro di poco”.

GF Vip, Antonino Spinalbese choc "Belen Rodriguez? Litigavamo e me ne andavo, scappavo"/ Scatta la censura

Antonino Spinalbese entrerà nella prima puntata del Grande Fratello Vip, l’indiscrezione

La partecipazione di Antonino Spinalbese al GF Vip ha fatto storcere il naso a Belen Rodriguez. L’argentina conosce il meccanismo del gioco e su questo è stata chiara, qualora il suo ex dovesse pronunciare il suo nome all’interno del format o quella della figlia verrebbe denunciato. Prima di incontrare Belen ha avuto una relazione durata quattro anni, ma stando ad alcune interviste, nonostante l’importanza di questa storia d’amore proprio per il suo passato non avrebbe mai immaginato di diventare padre. Oggi si gode il suo nuovo ruolo e si prende cura della piccola avuta con la showgirl, nonostante tra i due sia già finita da tempo. Di recente l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese è finito di nuovo sulle cronache di gossip perché pare che i messaggi che Francesco Totti avrebbe trovato sul telefono di Ilary Blasi appartengano ad Antonino.

Antonino Spinalbese coccole e giochi con Luna Marì/ Prima dell'ingresso al GF Vip…

Il Grande Fratello Vip è la prima importante esperienza di Spinalbese in un reality. Belen è contraria alla sua partecipazione perché se andasse avanti potrebbe stare lontano dalla figlia molto tempo. Dobbiamo ricordare che nella precedente edizione il programma si è protratto per ben sei mesi. Antonino vuole concedersi una nuova possibilità. Ha scelto di entrare nella Casa libero da ogni vincolo sentimentale, chissà se riuscirà a trovare l’amore. Ora si sta godendo la figlia perché presto dovrà separarsi da lei. Solo pochi giorni fa ha postato su Instagran una foto della piccola per ricordare il suo primo anno di nascita. Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese dovrebbe fare il suo ingresso nella casa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA