Antonino Spinalbese festeggia il compleanno della figlia Luna Marì/ Il tenero post…

Antonino Spinalbese fa una dedica social a Luna Marì per il compleanno

Antonino Spinalbese fa una dolce dedica alla figlia Luna Marì per il suo compleanno. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha postato un tenero scatto della figlia e a corredo ha scritto la seguente didascalia: “Sei tu… lei. 1YEAR”. Immediata la reazione dei fan che hanno inondato di cuori e commenti il profilo social di Antonino. Tra questi anche Giulia Tordini la donna con cui Spinalbese è stato pizzicato una settimana fa dal Settimanale Chi. Giulia ha postato un cuoricino e il gesto non è passato inosservato in quanto per molti confermerebbe la nascita di una relazione tra lei e l’hair stylist.

Antonino Spinalbese esce allo scoperto con Giulia Tardini/ Baci appassionati e...

Sotto il post di Spinalbese nessun commento da parte di Belen. Lo stesso Spinalbese aveva però rivelato in una precedente intervista che i loro rapporti erano gelidi. Il dialogo tra i due era limitato solo all’organizzazione della piccola. Pertanto non sorprende il fatto che siano mancati scambi social da parte di entrambi. Antonino Spinalbese ha voltato pagina da poco e a quanto pare la relazione con Giulia Tordini procede a gonfie vele. Anche Belen ha ritrovato la serenità accanto al marito Stefano De Martino e proprio nei giorni scorsi ha smentito la crisi sentimentale dichiarando di essere scomparsa dai social a causa del covid.

Antonino Spinalbese al GF Vip 7?/ Belen Rodriguez non approva, ecco perché

Antonino Spinalbese volta pagina con Giulia Tordini, chi è la nuova compagna?

Antonino Spinalbese è stato pizzicato dal Settimanale Chi in compagnia della nuova fiamma Giulia Tordini. L’hai stylist è stato beccato mentre si scambiava per la strada a Forte dei Marmi baci appassionati con la sua nuova compagna. In molti sperano che sia qualcosa più di un flirt e le immagini scattate fanno ben sperare. Antonino Spinalbese ormai ha voltato pagina e ha dimenticato Belen Rodriguez.

La nuova compagna di Spinalbese è nata a Civitanova Marche. Il padre, Piero Tordini, è un designer di scarpe, il quale gestiva un negozio di calzature ed in seguito lo showroom Marcona 3 insieme alla moglie, Rafaela Micucci. I genitori, infatti, le hanno trasmesso la passione per la moda. La sua famiglia è anche formata da due sorelle: Giorgia Tordini, co-fondatrice del marchio d’abbigliamento The Attico insieme a Gilda Ambrosio, e Greta Tordini. Giulia studia alla scuola di design IED di Milano, proprio come la sorella maggiore. Ad oggi, è la fondatrice e direttrice artistica del marchio di gioielli, Leda Madera. Al momento né Giulia né Antonino hanno confermato o smentito l’indiscrezione sulla loro frequentazione ma le foto pubblicate sul Settimanale Chi parlano chiaro.

Belen Rodriguez e la confessione di Antonino Spinalbese/ "Quando eravamo da soli..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA