Antonino Spinalbese gela Signorini?/ La verità sul Grande Fratello Vip

Antonino Spinalbese verso il Grande Fratello Vip

Il nome di Antonino Spinalbese continua ad essere accostato al Grande Fratello Vip 7. L’ex di Belen Rodriguez sarebbe un nome di punta per la settima edizione del reality show di Alfonso Signorini che tornerà in onda dal prossimo 19 settembre. Con la sua storia con Belen Rodriguez attirerebbe sicuramente l’attenzione del pubblico, ma Spinalbese ci sarà davvero nella casa di Cinecittà? A svelare tutta la verità è lo stesso Antonino che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 giugno, risponde anche ai rumors sulla sua partecipazione.

Nella risposta a Chi, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez che è tornata ufficialmente con Stefano De Martino, non si sbilancia non confermando nè smentendo la partecipazione al reality show i cui casting continueranno per tutta l’estate.

Antonino Spinalbese rompe il silenzio sul Grande Fratello Vip 7

Alla domanda del giornalista del settimanale Chi che gli ha chiesto dei rumors sulla partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, Spinalbese ha risposto: “Non sento la necessità di farmi conoscere. Nella mia vita ci sono poche persone, e se piaccio a loro, piaccio a chi mi interessa”.

Poi ha aggiunto: “Se c’è qualcosa che mi può affascinare in un progetto mi attacco e mi ci butto, ma devo trovarlo. Per ora ho paura di una certa superficialità che non mi invoglia a sbilanciarmi ma spero ci sia anche altro“. Nessuna conferma ufficiale, dunque, sulla presenza di Spinalbese al GF Vip: i fan del reality, nel frattempo, sperano che Signorini riesca a convincerlo.

