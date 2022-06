Belen Rodriguez e Stefano De Martino, figlio in arrivo?/ Un bacio segna l’inizio…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, arriva finalmente il bacio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da sei mesi, sono tornati ad essere i protagonisti indiscussi del gossip. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina si è riavvicinata a De Martino con cui, complice il figlio Santiago, c’è sempre stato un rapporto di stima, rispetto e affetto reciproco. Rapporto che è cresciuto settimana dopo settimana. I due si sono visti e frequentati sempre di più sia con la presenza di Santiago con cui si sono spesso concessi delle gite sia da soli. Finora, tuttavia, ai vari rumors sul ritorno di fiamma, mancava il tassello finale che è arrivato durante una gita in montagna.

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 giugno, pubblica le foto di una gita in montagna che Belen, Stefano e Santiago si sono concessi durante un weekend. Con loro non c’è la piccola Luna Marì che, probabilmente, era con papà Antonino Spinalbese. Proprio durante la gita è arrivato il fatidico bacio che i fan aspettavano da tempo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, voglia di allargare la famiglia?

Non c’è solo il bacio a documentare il ritorno di fiamma ufficiale tra Belen e Stefano. A confermarlo è il ritorno della fede nuziale che entrambi indossano nuovamente sia quando sono da soli che in tv. La prova è arrivata durante la partecipazione di Stefano al concerto che Gigi D’Alessio ha tenuto a Napoli per celebrare i suoi 30 anni di carriere e che è stato trasmesso da Raiuno. In quell’occasione, Stefano ha sfoggiato con orgoglio la fede nuziale.

La complicità e la voglia di stare insieme sono tornati: la coppia allargherà presto nuovamente la famiglia? “Se mi è venuta voglia di allargare la famiglia? Il terzo figlio mi piacerebbe averlo. Non adesso. Tra un paio d’anni“, aveva confidato tempo fa Belen come ricorda il settimanale Chi. Per ora, dunque, Belen e Stefano si godono il ritrovato amore.

