Antonino Spinalbese innamorato di Ginevra?/ “Devo parlarci bene di una cosa e…”

Antonino Spinalbese rivela cosa farà con Ginevra: “Abbiamo cose in sospeso”

Antonino Spinalbese non ha mai negato di nutrire un forte interesse per Ginevra Lamborghini. La loro vicinanza ha fatto sognare i social, ma non si sono potuti vivere a pieno a causa della squalifica dell’ereditiera dal Grande Fratello Vip 2022. L’hair stylist ieri notte è tornato a parlare della sorella di Elettra, svelando cosa vuole fare con lei in futuro.

Antonino Spinalbese, come riporta Biccy, dichiara: “Poi c’è con l’altra una cosa reale ed effettiva. Abbiamo delle cose in sospeso e non credo di essere un ipocrita. Fino a che non ci parlerò bene di una cosa non mi sento pulito. Se io dovessi fare in tv delle domande potrei metterla in difficoltà e non mi serve. E siccome io voglio bene alle persone con cui intraprendo delle relazioni o dei rapporti e non voglio mettere nessuno in difficoltà. Se è fidanzata? Chissà se lei l’ha capito. A me in realtà mi interesserebbe per collegare dei puntini. In realtà però so già i puntini“.

Si dice che la notte porta consiglio, ma nel caso di Antonino Spinalbese ha portato a nuovi dettagli sul suo “patto segreto” con Oriana Marzoli. L’hair stylist ha ribadito di essersi messo d’accordo con l’influencer in modo che fosse lei a lasciarlo, su richiesta della bionda venezuelana.

Come riporta Biccy, l’ex di Belen rivela: “Prendiamo come esempio una ragazza di nome Oriana. Proprio per farvi capire quanto voglio essere oggettivo. Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che soprattutto a livello televisivo non ammetterebbe mai di essere toccata su quella roba lì. Che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione. Sì mi ha confessato che non le sarebbe mai andato giù questa roba che un uomo le possa dire di no. Sapete cosa ho fatto io? Per quanto io le avessi già detto tutto e fossi stato chiaro ho fatto un patto. Sotto le lenzuola le ho detto ‘senti, io posso anche abbassarmi a una cosa, lasciami tu, cosa ti posso dire di più?’. Perché io so che la donna può avere delle insicurezze sul lato estetico. Quindi per questo le ho detto quella cosa.“

