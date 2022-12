Antonino Spinalbese lite con Oriana/ Riguarda Belen Rodriguez: “Meglio che non parlo”

Antonino Spinalbese lite con Oriana: spunta Belen Rodriguez nel discorso

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sono stati protagonisti dell’ennesimo scontro in studio. Nei giorni scorsi l’influencer spagnola aveva anche tirato in ballo la ex dell’hair stylist Belen Rodriguez: “Ha usato me come Belen ha usato lui!“.

Questa frase è stata oggetto di discussione in diretta, dove Alfonso Signorini ha voluto dei chiarimenti. L’influencer spagnola però ha replicato: “No niente. Come ha detto lui, non mi voglio abbassare. Amore mi hai raccontato tantissime cose sotto le coperte. Non mi voglio abbassare, così gli faccio capire che non sono quel tipo di ragazza“. A questo punto Antonino Spinalbese nega le dichiarazioni su Belen rivelata da Oriana e lei di tutta risposta lo confronta con Stefano De Martino, preferendo quest’ultimo. La situazione degenera tanto che il conduttore ha cercato in tutti i modi di cambiare discorso.

Antonino Spinalbese ha preso le distanze da Oriana Marzoli, ma anche da Giaele De Donà con la quale le cose si sono complicate. Tra i due l’amicizia è stata messa in discussione diverse volte nelle ultime settimane, tanto da decidere di non parlarsi più.

Luca Onestini ha chiesto a Giaele il motivo per cui ha litigato con Antonino Spinalbese e l’influencer ha risposto: “Devo ancora capirlo. Lui se l’è presa per qualcosa, ma non ho capito per cosa. Abbiamo discusso perché lui mi ha dato dell’egoista“. La gieffina non avrebbe digerito per nulla l’accusa di egoismo lanciata dall’hair stylist che l’avrebbe fatta “rabbrividire”. Al momento, dunque, non sembra esserci nessuna apertura tra i due il cui rapporto è inevitabilmente compromesso. Riusciranno a trovare un punto di incontro?

