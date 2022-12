Giaele De Donà, Antonino Spinalbese la accusa al GF Vip/ “Ecco cosa mi ha detto”

Giaele De Donà si lascia andare a una lunga riflessione sul suo rapporto con Antonino Spinalbese nella Casa del GF Vip, dopo le recenti evoluzioni delle dinamiche tra loro all’interno del reality. Luca Onestini la “interroga” su quanto accaduto poche ore fa, con i due concorrenti ormai più che distanti e da giorni decisi a non rivolgersi la parola. Proprio quando Giaele De Donà sentiva di aver raggiunto un certo equilibrio con l’ex compagno di Belén, lui l’avrebbe letteralmente spiazzata con una serie di dichiarazioni che hanno scatenato l’ennesima turbolenza.

Luca Onestini ha chiesto alla coinquilina il perché di questa situazione di gelo con Antonino Spinalbese, posto che tra loro si stava insinuando la luce di una sincera amicizia, ma la concorrente non sa dare una risposta: “Devo ancora capirlo – ha detto durante la sua chiacchierata con l’ex volto di Uomini e Donne –. Lui se l’è presa per qualcosa, ma non ho capito per cosa. Abbiamo discusso perché lui mi ha dato dell’egoista“. Antonino Spinalbese si sarebbe detto “infastidito” dalle attenzioni di Giaele De Donà che, durante alcuni momenti critici con altri inquilini del reality, gli ha fatto sentire il suo supporto avvicinandosi a lui. C’è una affermazione in particolare, secondo la vippona, che l’avrebbe fatta “rabbrividire”…

Le ultime giornate nella Casa del Grande Fratello Vip non sono state facilissime per Giaele De Donà, alle prese con tanti interrogativi sul suo rapporto con Antonino Spinalbese. Il concorrente le avrebbe detto alcune cose che rischiano di compromettere definitivamente il legame venutosi a creare nel gioco, ma una in particolare, oltre all’accusa di egoismo, sarebbe stata capace di farle “rabbrividire il sangue”. La vippona lo ha rivelato a Luca Onestini durante una chiacchierata in cortile, quando il coinquilino le ha chiesto conto delle recenti evoluzioni del rapporto con Antonino.

Spinalbese avrebbe accusato Giaele De Donà di avvicinarsi a lui offrendogli supporto “soltanto perché pettegola“. “Gli sono stata vicino in tutti i suoi down, lui alla fine condizionava anche il mio umore perché ci stavo male anche io, e mi dice una cosa del genere? Dopo tutte le parole spese per lui, ho messo a rischio il mio matrimonio per un amico e mi dice questo?“. Luca Onestini non ha nascosto di essere in parte d’accordo con la visione di Spinalbese: “Guarda, io penso che tu sei un po’ pettegolina, ma non con lui, un po’ però c’è questa cosa“. “Sì, sono gossippara e pettegola su cose futili, ma su cose serie no“, ha concluso Giaele De Donà, ma le cose sembrano davvero lontane dal risolversi pacificamente…











