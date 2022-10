Antonino Spinalbese “minaccia” Belen Rodriguez?/ “Potrebbe svelare dettagli…”

Antonino Spinalbese incombe su Belen Rodriguez e Stefano De Martino: cosa succede?

La presenza di Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip preoccupa Belen Rodriguez. Prima di varcare la porta rossa, Belen avrebbe diffidato Spinalbese di parlare della loro relazione e della figlia Luna Marì. Stando a voci di corridoio, Belen avrebbe chiesto alla produzione del reality di tenere a bada Spinalbese chiedendo di non trasmettere frasi inopportune sul loro conto. Quando infatti Spinalbese ha parlato dei motivi della rottura con Belen la regia ha cambiato inquadratura. Sono stati in molti a notare questo dettaglio e la scelta non è passata inosservata. Una persona molto vicina ad Antonino Spinalbese ha rivelato sul Settimanale Nuovo: “Se Antonino dovesse parlare ancora e svelare certi particolari intimi sulla loro relazione potrebbe infastidire profondamente la Rodriguez e di conseguenza anche Stefano”.

Belen Rodriguez ha ritrovato da poco l’armonia e la serenità con Stefano De Martino ma la presenza di Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe gettare un’ombra sul loro rapporto. Nella casa del Grande Fratello Vip, Spinalbese si è lasciato scappare qualcosa sui motivi che hanno portato alla rottura con Belen: “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo… Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero”, ha detto.

Belen Rodriguez è stata ospite a Verissimo e ha raccontato alcuni dettagli inediti sulla sua storia con Stefano De Martino. La showgirl argentina ha spiazzato i fan quando ha dichiarato che lei e Stefano per la legge sono sempre stati marito e moglie: “Abbiamo chiesto una volta il divorzio ma non è arrivato perché siamo tornati insieme subito. Poi ci siamo ri-lasciati, abbiamo chiesto il divorzio un’altra volta, ma il giudice ci ha detto di aspettare. E così, siccome poi siamo tornati insieme per la seconda volta, la richiesta di divorzio è scaduta per la seconda volta. Stefano è il mio mascalzone preferito, siamo ufficialmente sposati da sempre. Siamo ancora marito e moglie”.

Belen Rodriguez ha espresso stima nei confronti di Stefano De Martino che ha accettato nella sua famiglia una figlia non sua: “Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un’altra persona. E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”, ha raccontato.











