Antonino Spinalbese nomina Belen Rodriguez al GF Vip/ La gaffe fa il giro del web

Antonino Spinalbese, gaffe al GF Vip: nomina Belen per errore

Antonino Spinalbese è stato protagonista di una divertente gaffe che ha fatto il giro del web. Per capire cosa sia successo, occorre fare un passo indietro. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Cristina Quaranta ha rivelato a Giaele De Donà che suo marito Brad si sia recato al suo ristorante, con un gruppo di donne.

La notizie ha turbato la modella che, subito dopo la diretta, si è sfogata con Antonino Spinalbese, Tavassi e Maestrelli. I tre concorrenti hanno cominciato a scherzare su Brad, e su quanto raccontato in puntata. Ad un certo punto, l’hair stylist si rivolge direttamente al marito di Giaele e dichiara: “Parliamo con Brad direttamente. Brad quando fai queste cene noi vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen…Niente ho sbagliato“. Il gieffino ha chiamato la De Donà con il nome della sua ex Belen Rodriguez. La reazione di Antonino ha fatto ridere il web che ha apprezzato il simpatico siparietto.

Belen impedisce ad Antonino Spinalbese di vedere la figlia? La replica

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno una figlia insieme, Luna Marì, ma la loro storia d’amore è naufragata lo scorso anno. L’hair stylist, concorrente del Grande Fratello Vip 2022, ha dichiarato diverse volte di sentire la mancanza di sua figlia: “Credo di non poter gestire un altro amore perché sono invaghito di mia figlia, non riesco a trovare il tempo”.

Le parole di Antonino Spinalbese hanno dato il via a delle accuse pesanti nei confronti di Belen che, secondo una parte del web, non consentirebbe al padre di vedere spesso la figlia: “Belen non essere cattiva, falla vedere ad Antonino, è il suo papà e Luna è bellissima” e “Manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi tre mesi e ancora non gliel’hai fatta vedere. Sarebbe un bel gesto per lui” scrivono degli utenti sui social. La replica della showgirl è piccata: “Nessuno lo ha mai vietato”. Lo stesso hair stylist ha successivamente smentito queste accuse, svelando che la sua ex gli permette di vedere Luna Marì quando vuole.

