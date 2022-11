Antonino Spinalbese, nuovo bacio con Oriana Marzoli/ La reazione di lei stupisce

Antonino Spinalbese ruba un bacio a Oriana: ecco cosa è successo

Dopo il primo bacio, Antonino Spinalbese ha deciso di avvicinarsi ancora di più a Oriana Marzoli. L’hair stylist parla con Wilma Goich che lo invita a lasciarsi andare di più nel suo percorso al Grande Fratello Vip 2022. A questo punto, l’ex di Belen raggiunge l’influencer spagnola e le ruba un bacio a stampo.

La reazione della gieffina è stato di stupore tanto che, come riporta Isa & Chia, si confida con Antonella Fiordelisi: “Non parlavo con Antonino, non è che mi sembrava brutto, come fai a dire che è brutto un ragazzo così. Però di lui non mi interessava niente. Non mi sono avvicinata io. Perchè fa così, perchè mi viene a dare un bacio“. Sembra proprio che Oriana Marzoli non fosse del tutto convinta del gesto di Antonino Spinalbese e che abbia alcuni dubbi in merito.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si confrontano dopo il bacio

Dopo la chiacchierata con Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono confrontati. Il parrucchiere, come riporta Isa & Chia, spiega all’influencer spagnola cosa lo ha spinto a darle un bacio: “Sono andato da Wilma e ho parlato di Alberto, che lui non si apre, non li lascia andare. Sono andato da Wilma per chiedergli di Alberto e lei mi fa “E tu mi parli? Perchè tu ti lasci andare da quando sei qui dentro? Io le ho detto che a volte esagero anche e lei ha detto di no. Ho fatto il giro e sono venuto da te“.

A questo punto, la gieffina molto seccata dichiara: “Venire a darmi un bacio a stampo all’improvviso, quello per te è lasciarsi andare? Hai detto tipo “è un bacio così“. Dunque, le motivazioni date da Antonino Spinalbese sembrano non aver convinto appieno l’influencer spagnola, che si è detta persino gelosa delle altre coinquiline.











