Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, scatta il bacio al GF Vip/ Il video, e Giaele?

Grande Fratello Vip 2022, Antonino e Oriana si baciano in piena notte: il video

Post-puntata decisamente scoppiettante al Grande Fratello Vip 2022. Dopo la diretta di ieri sera, nel corso della notte, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono sensibilmente avvicinati e, poco prima di andare a dormire, si sono scambiati un bacio in bocca. L’interesse di coppia era nell’aria già da qualche giorno, ma quel bacio scoccato in camera da letto lascia intendere come i due, dopo un’iniziale fase di studio, abbiano tutta l’intenzione di approfondire la conoscenza.

Al buio, sul letto, i due si sono scambiati un bacio cui hanno fatto seguito le parole di Antonino: “Così si dà la buonanotte. Dai, adesso vado a dormire“. Non tutti hanno assistito alla scena, solamente Luciano e Antonella che erano accanto a loro. Dopo il primo bacio, Oriana gliene dà un altro. “Bacio spontaneo” commenta. E, dal letto vicino, arriva il commento della Fiordelisi: “Beh, questo era molto carino“. Il video ha inevitabilmente fatto il giro del web, che si è svegliato questa mattina con questa scoppiettante scena nelle camere di Cinecittà.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sempre più vicini

D’altronde Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli non hanno mai nascosto di provare un interesse reciproco, sebbene abbiano più volte tentato di negare l’interesse. Alfonso Signorini ha sin da subito inteso come tra di loro ci fosse del tenero, al punto da parlarne direttamente con loro in una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 2022. Il loro avvicinamento sembra ora avere ripercussioni anche sui rapporti con altri due coinquilini: Daniele Dal Moro e, soprattutto, Giaele De Donà.

L’ex Uomini e donne ha infatti subito manifestato un interesse per Oriana, per poi allontanarsi notando il suo avvicinamento ad Antonino e desideroso, dunque, di non finire in un triangolo amoroso. La De Donà, invece, sembra aver ormai interrotto i rapporti con Spinalbese con cui nella Casa aveva instaurato un legame non indifferente. Il bacio di Antonino e Oriana, insomma, è destinato a scombussolare importanti equilibri nel cast del Grande Fratello Vip 2022.

ORIANA E ANTONINO CHE ALLE 7 DEL MATTINO SI BACIANO È STATO COSÌ INASPETTATO QUA CI SARÀ DA DIVERTIRSI #gfvip pic.twitter.com/agHkY6pHRZ — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 11, 2022













