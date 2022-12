Antonino Spinalbese: “Onestini e Oriana? Ti girano come un calzino”/ “Lui si avvicina a chi ha le clip, lei…”

Antonino Spinalbese, sospetti su Luca Onestini e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022

Critiche e sospetti sempre più pesanti nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 su Luca Onestini e Oriana Marzoli. È Antonino Spinalbese a lanciarli prima durante una chiacchierata in giardino con Davide Donadei, poi in confessionale, dove ancor meglio argomenta il suo pensiero sui due gieffini.

“Luca Onestini e Oriana ti girano come un calzino. – esordisce Antonino, spiegando – L’ingresso di Luca su Nikita e George? Lì ho capito che sono proprio in un reality. Anche Soleil che gli dice che è il re dei reality…” E prosegue con i suoi sospetti su Luca Onestini: “Non mi piace questa impostazione strana che ha, non è un Tavassi che è simpatico di natura ma riesce anche ad avere momenti suoi più delicati, lui riesce a fare tutto alla perfezione. Legandosi poi a quelli che sono personaggi che vogliono ‘clippare’…”

“Luca Onestini pensa la sera prima quello che deve dire il giorno dopo”: l’accusa

Per Antonino Spinalbese l’obiettivo di Luca Onestini finora è stato quello di avvicinarsi alle persone dalle quali poteva ottenere qualche clip in puntata in quanto, a loro volta, quasi sempre protagonisti. Un’idea con la quale concorda anche Davide Donadei che di Onestini ha detto: “Lui sa cosa pensa il pubblico fuori. Lui va a letto e pensa già a cosa deve dire domani, e per questo ripete le stesse cose a tutti. Ad oggi, nonostante abbia passato molto tempo con lui, ho delle sensazioni strane.” Sospetti di poca genuinità hanno invaso anche Oriana: secondo alcuni sarebbe infatti poco vera e interessata solo alla popolarità che il programma può darle.

