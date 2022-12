GF Vip, Antonino e Davide criticano Onestini “non mi fido”/ Accusato di strategia e…

GF Vip 2022, Luca Onestini nel mirino di Davide Donadei e Antonino Spinalbese

Al Grande Fratello Vip 2022 uno dei concorrenti più chiacchierati e discussi negli ultimi giorni è stato indubbiamente Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e donne è stato infatti attaccato per il comportamento verso Nikita Pelizon, che secondo molti è stata da lui sminuita manipolando tutta la Casa contro di lei. Giudizio espresso anche dall’ex Soleil Sorge, che veste temporaneamente i panni di opinionista e che l’ha duramente attaccato nel corso dell’ultima puntata.

Tuttavia, se la querelle con Nikita ha spinto alcuni concorrenti a schierarsi al suo fianco, alcuni invece lo considerano uno stratega. Davide Donadei, per esempio, ritiene che Onestini giochi di strategia. Il suo pensiero nel corso di una chiacchierata con Antonino Spinalbese in giardino: “Uno che ne capisce di reality ragiona così. Uno come Onestini non farebbe fuori Nikita, perché è l’unica cosa che ha aperta“.

Davide Donadei contro Luca Onestini: “Non mi fido di lui“

Anche Antonino Spinalbese è piuttosto scettico riguardo il comportamento di Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2022. A suo dire, infatti, il coinquilino è entrato nella Casa e si è avvicinato a Nikita Pelizon e George Ciupilan poiché considerati tra i preferiti del pubblico: “Io non sono scemo. Se una persona entra qua dentro, si avvicina a Nikita e George… Per avere un rapporto con George, io ci ho provato in tutti i modi ed è difficile. Se tu entri dentro, lo stressi dalla mattina alla sera, ci stai sempre attaccato… È un ragazzo talmente buono che alla fine gli piacciono queste attenzioni“.

Davide Donadei appoggia il suo discorso: “Lo fa perché magari sa cosa pensa il pubblico fuori?“. L’hairstylist conferma il suo pensiero, ricordando anche il giudizio che Soleil Sorge ha espresso in puntata nei confronti di Onestini: “Certo, infatti quando Soleil gli ha detto ‘sei il re dei reality’, non è alla fine un insulto, è davvero sapienza. Lui è anche molto intelligente, studiato“. Il comportamento di Luca è per molti enigmatico, al punto che Donadei ammetta: “Non è per parlare male, ma non mi fido. Se dovessi fidarmi oggi di una persona, mi fiderei molto più di Andrea, con cui magari ci ho passato meno tempo, che di lui. Perché dice le stesse frasi con tutti“.

Davide e Antonino parlano di Onestini parte 1

Davide: “Uno come Onestini non farebbe mai fuori Nikita perchè è l’unica cosa che ha aperta, fidati che la cerca la cosa sua”

Antonino: “Io non sono scemo, se uno entra, si avvicina a Nikita e George…” #gfvip pic.twitter.com/nQNuwynfOJ — 赤 Red Bengala🎄 (@RedBengala) December 27, 2022













