Antonino Spinalbese paparazzato con la figlia Luna Marì/ “Viene prima di tutto…”

Antonino Spinalbese, papà affettuoso con Luna Marì: “Viene prima di tutto…”

Antonino Spinalbese è stato paparazzato al parco in compagnia della figlia Luna Marì. Dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, il giovane hair stylist cerca di dedicare tutte le sue attenzioni alla figlia nata dall’unione con la showgirl argentina. Le foto pubblicate sul Settimanale Chi mostrano un Antonino sereno mentre passeggia al parco con in bracco la figlia Luna Marì. Antonino indossa al dito una fede in cui c’è scritto il nome della figlia: “Una promessa d’amore fatta a mia figlia, è la persona più importante della mia vita, viene prima di me”. Antonino vuole essere per Luna Marì un padre esemplare considerando che nella sua infanzia gli è mancata la figura paterna. Al momento il cuore di Antonino batte solo per la figlia Luna Marì. Lui stesso ne aveva parlato tempo fa ai microfoni di Rtl 102.5: “Sulla fede che porto al dito ci è inciso il nome di mia figlia. Tutto il resto potrà essere solo come ‘amante’, la vera sposa è mia figlia. Io spero che sia serena, la vorrei con il sorriso sempre. Non mi importa cosa le permetterà di avere sempre il sorriso, ma l’importante è che sia sempre felice. Per lei ho fatto rinunce d’amore, che non mi pesano. Mi organizzo nei minimi dettagli con lei”.

Antonino Spinalbese: "Con mia sorella Assia rapporto speciale"/ "Emana fiducia..."

Anche ai suoi amici Antonino Spinalbese ha confidato: “Mia figlia viene prima di tutto, anche di me, è la cosa più importante della mia vita”. Antonino appare sereno insieme a Luna Marì con cui gioca in modo scherzoso. Per il momento nella sua vita sembra non esserci spazio per nessun’altra donna se non per la figlia che le ha rubato il cuore.

Antonino Spinalbese: "Mia figlia Luna Marì mia vera sposa"/ "Fede al dito perché..."

Antonino Spinalbese ha un nuovo amore? Beccato in dolce compagnia…

Antonino Spinalbese è stato al centro dell’attenzione mediatica per la sua storia con Belen Rodriguez. Il ragazzo ora si è trasferito a Milano e ha cominciato a lavorare con suo amico, proprietario di un’agenzia di comunicazione. Antonino si sta dedicando a numerosi progetti. Si parla della creazione di un marchio di moda ma anche di un’importante offerta televisiva che gli sarebbe arrivata. Nonostante l’improvvisa popolarità, Antonino ha però scelto di rimanere con i piedi a terra e ha dichiarato: “I soldi non mi interessano: vivo in ciabatte, giro con la metropolitana”.

Antonino Spinalbese, malattia autoimmune: come sta?/ "Ho il pancreas di un anziano"

Nella sua vita avrebbe fatto capolino anche una ragazza anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli. Probabilmente si tratta di una conoscenza recente che merita di essere approfondita prima di essere ufficializzata pubblicamente. Infatti nelle scorse Nel settimanale Chi si leggeva: “Tra una chiacchiera e l’altra, gli appoggia dolcemente la testa sulle spalle”. Settimane fa il ragazzo era stato paparazzato mentre pranzava in compagnia in un noto ristorante di Milano. Intanto Spinalbese si sta dedicando molto a sua figlia Luna Marì e i rapporti con Belen Rodriguez sarebbero rimasti ottimi proprio per il bene della bambina.













© RIPRODUZIONE RISERVATA