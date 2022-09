Antonino Spinalbese parla della figlia Luna Marì al GF Vip/ “Troppo ansioso per lei”

Antonino Spinalbese e il legame con la figlia Luna Marì: le sue dichiarazioni al GF Vip

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti più apprezzati del Grande Fratello Vip 2022, per la sua educazione e dolcezza. Il noto parrucchiere è conosciuto anche per la sua relazione con Belen Rodriguez, dalla quale è nata sua figlia Luna Marì. L’amore per la sua piccola è davvero grande e ha radici molto profonde nella sua infanzia.

Antonino Spinalbese si confida con i suoi inquilini e, come riporta 361 Magazine, dichiara: “Mio padre se ne andato di casa per lavorare a Brescia è stato via tipo un anno e due mesi. Non ho ricordi di questa roba qua, perchè ero piccolissimo. Infatti la sofferenza è mia, non è di lei. Non è di mia figlia. Da una parte penso anche che il mio carattere, di essere talmente tanto, non è essere premurosi e che io vado troppo in ansia su determinate cose”. Poi aggiunge: “Non posso essere una madre, non possono essere sei madri, sei padri, sei fratelli, sei zii. Non posso fare questo. […] Io e come se adesso avessi staccato questo cordone, cioè stessi cercando di staccare questo cordone. Una parte di me dice: “Anto non potrai mai sapere la vita come andrà, io l’ho perso che ne avevo 17″ quindi non si potrà mai sapere. Mi piaceva che mia figlia avesse, ma anche in futuro un ricordo di come muovo le mani. Perchè a me manca proprio sapere quello di mio padre”.

Antonino Spinalbese sulla relazione con Belen: “E’ stata colpa mia”

Antonino Spinalbese si è aperto di più con i suoi compagni al Grande Fratello Vip 2022, e ha parlato del rapporto con sua figlia Luna Marì. In un passaggio del suo discorso, sembra che il gieffino abbia ammesso che sia stato lui il colpevole della rottura con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese, come riportano Isa&Chia dichiara: “Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te” e io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina devi stare con lei. Perchè io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione“.

