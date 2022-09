GF Vip, Antonino Spinalbese choc “Belen Rodriguez? Litigavamo e me ne andavo, scappavo”/ Scatta la censura

Grande Fratello Vip 2022: Antonino Spinalbese parla di Belén e la regia stacca

La presenza di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022 inizia a far parlare di sé, specie in relazione alla passata storia d’amore con Belén Rodriguez. L’hairstylist sarebbe infatti stato invitato dalla ex a non parlare di lei e della loro relazione. Tuttavia, nel corso di una chiacchierata in privato con il coinquilino Charlie Gnocchi, che gli ha chiesto i motivi della rottura con la showgirl argentina, il Vippone si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni, riportate da Biccy: “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati“.

A suo dire sarebbero stati numerosi i problemi che hanno messo in crisi la loro storia d’amore. A cominciare dai frequenti litigi: “Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando“. Tuttavia, subito dopo queste parole, la regia del reality avrebbe staccato, cambiando subito inquadratura e censurando la sua confessione.

Antonino Spinalbese zittito dal Grande Fratello Vip 2022? “Censura su Belén“

Antonino Spinalbese, durante le confessioni a Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip 2022, ha anche parlato dell’infinito amore per la figlia Luna Marì, nata proprio dalla relazione con Belén Rodriguez. Queste le dichiarazioni riportate da Biccy: “La mia bambina per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia […] Avere un figlio ti cambia totalmente la vita. Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli“.

Tuttavia sui social in molti hanno commentato l’improvviso cambio di telecamera da parte della regia del Grande Fratello Vip 2022. “Censura su Belen” si legge in un ironico commento, ma c’è anche chi si interroga se questa scelta degli autori sia stata giusta o sbagliata: “Spinalbese che parla di Belen, la storia e sua figlia E CENSURANO MA CHE MESSAGGIO PASSA“. Insomma, anche se Antonino Spinalbese non ha esplicitamente fatto il nome di Belén, la loro naufragata storia d’amore continua ancora a far parlare di sé.

Spinalbese che parla di Belen, la storia e sua figlia E CENSURANO

— l&r (@LeonardoRavani) September 22, 2022













