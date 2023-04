Antonino Spinalbese, passeggiata a Milano con Luna Marì/ “Ogni versione di te…”

Antonino Spinalbese ritorno alla quotidianità dopo il GF Vip nel segno di sua figlia Luna Marì

L’edizione 2023 del GF Vip ha messo in mostra personalità di ogni tipo, anche per chi forse non era nemmeno troppo noto al grande pubblico. Tra questi, occupa un ruolo di spicco Antonino Spinalbese; unico “merito” in quanto Vip sembrava essere la precedente relazione con la nota showgirl e presentatrice Belen Rodriguez. L’esperienza nella Casa più chiacchierata d’Italia ha però messo in evidenza ben altro, portando l’hairstylist ad essere tra i concorrenti più apprezzati e longevi del GF Vip appena concluso.

Nel corso del suo percorso al GF Vip, Antonino Spinalbese ha più volte messo in evidenza la forza di un sentimento verso una persona in particolare: la piccola Luna Marì. La sua tenera bambina, avuta dalla precedente relazione con Belen Rodriguez, era una tenera ossessione nel corso dell’esperienza al reality, al punto da portarlo a sperare di uscire il prima possibile per poterla riabbracciare. Ora le porte della Casa sono ufficialmente chiuse, l’hairstylist ha mantenuto fede al suo proposito e – come testimoniato dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi – è tornato a dedicarsi anima e corpo alla sua bambina Luna Marì.

Antonino Spinalbese e sua figlia Luna Marì, tenerezza e amore in giro per Milano

“Colleziono ogni versione di te“, scriveva Antonino Spinalbese su Instagram qualche giorno fa, riferendosi proprio al suo amore viscerale per la figlia Luna Marì. Il settimanale Chi ha documentato la forza del sentimento con degli scatti che li ritraggono teneramente mano nella mano in giro per la città di Milano. Stando a quanto scritto sul settimanale, l’ex concorrente del GF Vip si sarebbe recato direttamente a casa della sua ex compagna e madre di sua figlia – Belen Rodriguez – per trascorrere una giornata in amore con la sua piccola Luna Marì.

Gli scatti pubblicati dal settimanale Chi ricostruiscono i primi momenti del pomeriggio trascorso insieme da Antonino Spinalbese e sua figlia Luna Marì. L’ex concorrente del GF Vip scende dall’auto con la piccola in braccio, accompagnato dal suo autista nonché amico fidato. Negli scatti successivi la piccola passa dalle braccia del padre a stringere la sua mano per una tenera e felice passeggiata. Difficile non sottolineare la bellezza delle immagini; Antonino Spinalbese colpisce per lo sguardo disteso, chiaro segno di come effettivamente la vicinanza a sua figlia sia per lui una vera e propria panacea.











