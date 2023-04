Arisa, il retroscena sugli allievi di Amici/ “Non sono per i rapporti duraturi…”

Arisa, solo rapporti professionali con gli studenti dopo Amici di Maria De Filippi

Grazie ad una particolare esposizione televisiva, oltre a chiari ed evidenti meriti artistici, determinati volti noti non meritano particolari presentazioni. E’ questo sicuramente il caso di Arisa; incantevole con la sua voce e splendida performer, nuovamente impegnata nelle vesti di docente per Amici di Maria De Filippi 2023. La cantante suscita spesso la curiosità degli appassionati, complice la simpatia e irriverenza che la caratterizzano che spesso sfociano in commenti e considerazioni senza particolari filtri.

L’ultima intervista di Arisa per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni mette in evidenza nuovi aneddoti personali e inediti. In particolare, nel merito della sua seconda esperienza come docente ad Amici di Maria De Filippi, la cantante ha svelato di non prediligere una continuazione dei rapporti con i suoi allievi una volta terminato il talent. “Non sono una persona da rapporti duraturi: se i ragazzi hanno bisogno di me per cose concrete e utili ci sono“. Dalle parole di Arisa si evince come preferisca dare maggiore spazio agli aspetti professionali rispetto ad un ipotetico rapporto di amicizia con i ragazzi della scuola di Amici.

A dispetto dell’approccio utilizzato dopo una volta conclusa l’annata di Amici di Maria De Filippi, a talent in corso Arisa si è sempre dimostrata particolarmente protettiva e quasi materna nei confronti dei suoi ragazzi. Non a caso, tale comportamento ha spesso trovato il dissenso di un suo collega, Rudy Zerbi. A tal proposito, sempre per Tv Sorrisi e Canzoni, l’insegnante ha spiegato: “Sono stata così bacchettata nella mia vita… Sinceramente è una cosa che non mi piace. Non penso che il processo educativo passi attraverso la voce grossa”.

Nel corso dell’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni – come riportato dal portale LaNostraTV – Arisa ha avuto modo di argomentare ulteriormente nel merito del suo approccio nei confronti dei suoi allievi ad Amici di Maria De Filippi. Nello specifico, la cantante ha sottolineato come alla base di una carriera artistica bisogna necessariamente avere cura principalmente della propria anima ancor prima degli aspetti professionali. “Prima di essere un bravo artista bisogna cercare di essere una brava persona per sé stessi“.











