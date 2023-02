Antonino Spinalbese, scoppia il “video-gate” sul web/ Cos’ha visto fuori dal GF Vip?

GF Vip, scoppia il caso su Antonino Spinalbese: il “video-gate” sul web

Quello che succede al Grande Fratello Vip 2022 non passa affatto inosservato. Ogni minimo dettaglio, ogni conversazione tra i concorrenti, ogni singolo gesto o parola passa sotto la lente d’ingrandimento del web. I telespettatori sono molto attenti a quello che succede nella Casa più spiata d’Italia e non si perdono nessuna dinamica, portandole spesso a galla anche quando rischiano di passare inosservate. Come è successo nelle ultime ore, quando numerosi utenti su Twitter hanno parlato di una conversazione privata tra Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, che hanno instaurato un rapporto di complicità e confidenze.

Sebbene il video della chiacchierata al momento non ci sia, molti fan hanno ricostruito il loro discorso e, da quanto emerge, sembrerebbe che l’hairstylist sia venuto a conoscenza di un video su Oriana Marzoli. “Quando usciremo di qui ti faccio vedere un video…” avrebbe detto alla schermitrice parlando dell’influencer venezuelana. Parole che ovviamente hanno fatto discutere, dal momento che Spinalbese avrebbe scoperto questo video fuori dalla Casa, quando è stato per un breve periodo lontano da Cinecittà per alcuni accertamenti medici.

Antonino Spinalbese e il video su Oriana Marzoli: sospetti e curiosità dal web

Sul web è ovviamente esploso il caso per un duplice motivo. Da un lato numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip 2022 lamentano il fatto che Antonino Spinalbese sia venuto a conoscenza di un video esterno alle dinamiche della Casa e che, addirittura, ne abbia parlato con Antonella Fiordelisi, violando dunque il confine tra reality e mondo esterno. Ma soprattutto, molti si chiedono a che cosa faccia riferimento questo video che vedrebbe coinvolta Oriana Marzoli: i sospetti si alimentano sul web e destano curiosità, ma anche polemiche.

“Antonino ad Antonella parlando di Oriana: “Quando usciremo di qui ti faccio vedere un video…”. In isolamento vero quando era uscito? Solo per questo lo eliminerei” scrive un utente. Ma il caso genera, ovviamente, anche molta curiosità: “Sono curiosa di vedere il video che Antonino ha detto ad Antonella che le farà vedere, a proposito di oriana quando saranno fuori“. E ancora: “Antonino ad Antonella (parlando di Oriana):”poi ti faccio vedere un video […] Non so perché non le facciano vedere”. Ormai non lo nasconde neanche più“.

Antonino ad Antonella parlando di Oriana: “Quando usciremo di qui ti faccio vedere un video…”. In isolamento vero quando era uscito? Solo per questo lo eliminerei.#gfvip — Gianmarco (@gian_marco777) February 2, 2023

Sono curiosa di vedere il video che Antonino ha detto ad Antonella che le farà vedere, a proposito di oriana quando saranno fuori #dakita — Francy (@Francy68876123) February 2, 2023

Antonino ad Antonella (parlando di Oriana):”poi ti faccio vedere un video […] Non so perché non le facciano vedere”

Ormai non lo nasconde neanche più 🤡#gfvip — Asia🌏✨ (@Bono_er_kebab) February 2, 2023













