GF Vip: Antonino Spinalbese ci prova con Antonella?/ “Se tu fossi la mia ragazza…”

Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si scambiano opinioni sul tema della gelosia: “Io potrei volare se…”

Se al Grande Fratello Vip 7 la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sta colando a picco, lo stesso non si può dire del legame tra la ragazza e Antonino Spinalbese; i due, dal giorno zero, sono amici e si sostengono a vicenda, a tal punto che Edoardo ha ammesso più volte di essere geloso del loro rapporto ma non solo, molti telespettatori credono che, se non fosse stato per la relazione con Donnamaria, tra Antonella e Antonino sarebbe senza dubbio scattato qualcosa. E ora, con Edoardo fuori gioco, Antonino sembrerebbe proprio star preparando il terreno… Cosa è successo?

GF Vip, Sophie Codegoni: "Onestini? Innamorato pazzo di Ivana"/ "Antonella invece..."

Andiamo con ordine, tutto è nato da una domanda di Antonella: “Se sei fidanzato e la tua ragazza va in discoteca di avvicinano dei ragazzi per provarci e tu lo vieni a sapere come reagisci?”. “Io potrei volare, io amo quella roba li, mi piace vedere la reazione”, risponde Antonino. Antonella allora continua: “E che faresti se venissi a sapere che lei ha parlato, prese confidenze e poi se ne è andata”. Ecco allora che la risposta di Antonino non tarda ad arrivare e sembrerebbe anche nascondere un timido approccio verso la ragazza…

GF Vip: Antonino Spinalbanese, la rivelazione su Belen/ "Se fossi rimasto con lei…"

Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese ci prova con Antonella Fiordelisi: “Devo portarti al guinzaglio o in manette…”

Così che, al Grande Fratello Vip, parlando del suo rapporto con la gelosia, Antonino Spinalbese ha confidato ad Antonella Fiordelisi: “Se sono geloso significa che c’è qualcosa che non va o tu non sei la ragazza giusta per me o è dato da qualcos’altro, la mia ragazza tipo non mi fa essere geloso anche se di base la gelosia è bellissima, ma è fastidio non gelosia”, afferma. Ecco poi la frase incriminata che alcuni telespettatori avrebbero letto come un tentativo di approccio del bel parrucchiere verso l’influencer…

Antonella Fiordelisi cade nella provocazione di Tavassi/ Litiga con tutti e sbotta

“Immaginiamo che tu sia la mia ragazza, e arrivano 50 ragazzi a provarci, farebbero bene perché è giusto così”, afferma, alludendo poi al fatto che Antonella sia una bellissima donna. Antonino continua poi: “Cosa dovrei fare portarti al guinzaglio o in manette?”. Antonino conclude infine affermando di essere, di solito, attratto da ragazze timide: “Mi piace la timidezza se sta con me, se porto la mia ragazza con i miei amici ed è timida”, conclude. Che dire? Speriamo che Antonella non diventi l’ennesima delle sue conquiste!













© RIPRODUZIONE RISERVATA