Antonino Spinalbese, “Sofia sta facendo la capricciosa”/ Poi attacca George…

Antonino Spinalbese attacca George Ciupilan: “Non mi parla e…”

Antonino Spinalbese è infastidito dagli atteggiamenti di George Ciupilan. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha percepito un certo astio da parte di George e racconta a Oriana Marzoli di alcuni episodi che non gli sarebbero piaciuti. Dopo una serata alquanto movimentata, Antonino si ferma a fare quattro chiacchiere con Oriana in veranda. “Prima mi sono arrabbiato con George”: comincia Antonino, raccontando ad Oriana di un breve screzio avuto in cucina con il ragazzo. “Lui non mi parla. Al massimo mi chiede di giocare a biliardo” continua, raccontando la natura del loro rapporto: pur non avendo mai legato, inizialmente Antonino ha provato ad instaurare un rapporto con lui senza esserci mai riuscito veramente.

Ciononostante, George non ha perso occasione di rimproverarlo per essersi messo da parte del tonno e delle tisane. La cosa ha dato molto fastidio ad Antonino che da giorni non fa che notare i tentativi del tiktoker di dargli contro in ogni occasione. Anche oggi, George si sarebbe avvicinato a lui per ricordargli dei turni di pulizia: “A me questa roba qua mi ha fatto innervosire”. “Lui, insieme a Nikita, sono precisissimi. Non sbagliano mai perché sono terrorizzati dal gioco” continua, accusando entrambi di un certo moralismo e di non mettersi davvero in gioco.

Antonino Spinalbese è apparso stanco per la gelosia di Sofia Giaele De Donà. Il VIP lamenta a Patrizia di essere stanco e di non trovare coerenti gli atteggiamenti della modella. atrizia ha notato che Oriana e Antonino provano interesse l’uno nei confronti dell’altra e in Cortile affronta l’argomento con l’hair stilyst. Il consiglio della conduttrice è di lasciarsi andare, senza preoccuparsi che la concorrente possa interessare ad altre persone. “Ognuno fa il suo gioco e tu devi fare il tuo” continua Patrizia, ma Antonino si sente limitato e non tranquillo a causa della gelosia di Giaele. “Non parliamo più” afferma il VIP “Lei dice che faccio gli stessi giochi con tutte”. Antonino confessa di essere stanco di sentire la modella lamentarsi se scherza con altre ragazze, o del fatto che si senta messa sullo stesso piano delle altre. “Più che la mia fidanzata, sembra mia madre” dice l’hair stylist. Per Patrizia il comportamento della VIP è del tutto sbagliato, soprattutto in seguito alla lettera ricevuta dal marito.

La settimana scorsa Giaele ha ricevuto un avvertimento sul suo comportamento, ma, spiega Patrizia, dopo le lacrime ha ricominciato a giocare con i ragazzi. Antonino, infatti, racconta di aver preso le distanze dalla coinquilina proprio per non metterla in difficoltà. In quanto amico preferisce tutelarla, ma poi nota la modella giocare con Onestini a strip biliardo. Se lui non è geloso, pur essendo single, perché lei dovrebbe esserlo? E perché dovrebbe limitarlo, se fra loro c’è soltanto amicizia? Antonino pone questi interrogativi prima a sé stesso, poi a Patrizia e ad Attilio che si unisce alla conversazione. Il VIP vorrebbe soltanto divertirsi, sentirsi spensierato, ma le continue schermaglie con Giaele lo hanno stremato, confessa ai due concorrenti. Attilio trova che la VIP sia viziata, vuole sia Antonino, sia il marito, vuole il matrimonio, ma vuole anche giocare. Insieme a Patrizia, il giornalista consiglia al concorrente di lasciar correre e di distaccarsi.











