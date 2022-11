Antonino Spinalbese,”due di picche” a Giaele: “Ti voglio bene da amico”/ La reazione

Antonino Spinalbese si riavvicina a Sofia Giaele De Donà?

Tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà la tensione è alta. I due concorrenti del Grande Fratello Vip non si parlano da giorni dopo che Antonino l’aveva definita un’amica al livello di Antonella Fiordelisi. Sofia è rimasta delusa dal comportamento di Antonino pensando di avere un posto speciale nel suo cuore. L’hair stylist appare sempre più confuso e non a che pesci pigliare con Sofia Giaele De Donà. Da una parte è convinto di aver fatto bene a mettere dei paletti considerando che Sofia è una donna sposata ma dall’altro avverte la sua mancanza visto che tra loro l’intesa appare evidente. Nella giornata di ieri però Charlie Gnocchi ha cercato di convincere Antonino ad andare a parlare con Sofia.

Charlie Gnocchi e Luca Onestini hanno accompagnato Antonino Spinalbese da Sofia. Charlie Gnocchi ha consigliato ad Antonino cosa dire: “Le devi dire che le vuoi bene come un amico”. A quel punto, Antonino si è fatto coraggio ed entrando nella camera di Sofia le ha detto: “Giaele, volevo dirti che ti voglio troppo bene”. Sofia Giaele De Donà è apparsa pensierosa e ha preferito non replicare. Antonino ha chiuso poi la porta ma Charlie gli intimava di chiarire che le voleva bene come un amico e non come qualcosa di più. Antonino però si è allontanato dicendo: “Ma lo sa già”. Antonino si è poi riaffacciato nella stanza di Sofia e ha detto: “La nostra amicizia è molto importante”. Sofia però aveva già capito che dietro tutto questo si nascondeva Charlie: “E’ lui che ti sta suggerendo cosa dire?”.

Antonino Spinalbese bacia Sofia Giaele De Donà

Nella scorsa notte nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà si sono baciati. Durante il gioco della bottiglia, i due concorrenti si sono lasciati travolgere dalla passione del momento e si sono scambiati un bacio intenso. L’hair stylist, dopo aver confessato il suo timore essendo lei sposata, si è convinto con le parole dei suoi inquilini. Edoardo Tavassi gli ha spiegato che si trattava di un gioco e che on avrebbe potuto contestare nulla. A quel punto Antonino si è alzato in piedi e ha baciato Sofia Giaele De Donà scatenando le urla e risa degli altri vipponi.

Antonino Spinalbese si è poi sfogato in cucina con Wilma Goich e Patrizia Rossetti ricordando loro di essersi avvicinato a donne già impegnate: “Con Ginevra mi preoccupavo per il suo fidanzato, con Giaele mi preoccupo per suo marito ed io non mi preoccupo mai per me stesso. Non mi posso preoccupare per tutti, sono single”. Sono in molti a pensare che tra Antonino e Oriana possa nascere qualcosa. Lo stesso Antonino aveva spiegato di non volersi avvicinare troppo a Oriana per non far soffrire Sofia.











