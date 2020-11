Antonio Alberto Moretti, marito Rosanna Vaudetti/ “E’ morto, ma sarà sempre con me”

Antonio Alberto Moretti è stato il grande amore di Rosanna Vaudetti, la storica annunciatrice Rai che oggi, venerdì 13 novembre, sarà ospite del programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. Sarà l’occasione per la Vaudetti per ricordare il marito, scomparso circa un mese fa a 88 anni. Un dolore enorme per la Vaudetti che, commossa dall’affetto ricevuto dal pubblico che ha continuato a seguirla nel corso degli anni, ha ringraziato tutte le persone che le hanno dimostrato affetto e sostegno in un momento così delicato. “Carissimi amici – ha fatto sapere via web l’amatissima signorina buonasera come fa sapere Il Resto del Carlino – sono commossa. Grazie a tutti voi così cari“. Rosanna Vaudetti ha poi ricordato il marito anche in una recente puntata di Italia Sì: “Sarà sempre con me”, ha detto.

ROSANNA VAUDETTI E L’AMORE CON IL MARITO ANTONIO ALBERTO MORETTI

Quello tra Antonio Alberto Moretti e Rosanna Vaudetti è stato un amore unico, coronato dal matrimonio e dalla nascita di due figli, Leonardo e Federico. Un amore durato tutta la vita e spezzato solo dalla scomparsa di lui. L’ex signorina buonasera ha parlato spesso del grande amore vissuto con il marito, un uomo che non la lascerà mai sola nonostante la scomparsa. “Antonio ha chiesto di sposarmi mentre eravamo in macchina, intenti a chiacchierare. Io lo baciai e me ne andai. Il giorno dopo mi chiamò chiedendomi cosa significasse. Era un sì. Da quel momento non ci siamo più lasciati”, ha raccontato più volte sottolineando la fortuna di aver potuto condividere la sua vita con lui.



