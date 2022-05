Antonio Ansoldi, chi è il marito di Iva Zanicchi/ “Non avrei dovuto sposarlo ma…”

Iva Zanicchi e le nozze con Antonio Ansoldi: “Non avrei dovuto sposarlo…”

Antonio Ansoldi è stato l’ex marito di Iva Zanicchi, la popolare cantante reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo. L’uomo è venuto a mancare nel 2020 per malattia. Antonio Ansoldi era il figlio di Giovan Battista Ansoldi. In seguito alla morte del padre è diventato direttore artistico della Ri-fi una nota casa discografica che aveva già sotto contratto diversi artisti di un certo calibro come Cristiano Malgioglio Memo Remigi i califfi per altezza Iva Zanicchi. I due si sono sposati nel 1967 ed al loro amore è nata una figlia di nome Michela che oggi è una nota psicologa. Quest’ultima ha reso il padre e la madre nonni di due nipoti ovvero Luca nato nel 1998 e Virginia nel 2003.

ANTONIO ANSOLDI E FAUSTO PINNA, EX MARITO E COMPAGNO IVA ZANICCHI/ "Ho amato…"

Antonio Ansoldi è scomparso nel mese di settembre 2020 ed a ricordarlo un po’ di tempo fa è stato Memo Remigi. A proposito di Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi aveva rilasciato delle interessanti dichiarazioni nel programma di Paola Perego, “Non disturbare”: “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così, questa è una delle cose tristi della vita”. La coppia si è unì in matrimonio con una cerimonia privata a Bologna e dalla loro unione nacque anche una figlia che si chiama Michela. Dieci anni dopo però, i due divorziarono. Iva Zanicchi è rimasta in ottimi rapporti con Ansoldi.

ANTONIO, FRATELLO MORTO DI IVA ZANICCHI/ "Parlo con lui attraverso le stelle"

Iva Zanicchi e il rapporto con la figlia Michela: “Ho sbagliato a non portarla con me…”

La figlia di Iva Zanicchi è una nota psicologa. Riguardo il rapporto con la figlia sembra che Zanicchi abbia parlato più volte del fatto che per motivi di lavoro è stata costretta a stare lontana dalla figlia che ha sofferto tanto per questa lontananza. L’attività come cantante non le ha permesso di trascorrere tanto tempo con la figlia Michela e a distanza di tempo la Zanicchi ha dichiarato: “Tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”.

IVA ZANICCHI/ "Grazie a Raimondo Vianello ho superato dei complessi, mi voleva bene"

Michela si è sposata ma pare che il matrimonio sia poi giunto al capolinea. Michela Ansoldi ha due figli. Il primogenito si chiama Luca ed è nato nel 1998, mentre la secondogenita, Virginia, è venuta al mondo nel 2002. La cantante è intervenuta nel programma “Oggi è un altro giorno” assieme alla figlia qualche mese fa e parlando della figlia ha spiegato: “Mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa. Non mi frequenta molto, ma ogni volta che ho bisogno lei c’è”. Con il passare degli anni Iva Zanicchi e la figlia hanno recuperato gli anni persi e costruito un bellissimo rapporto madre e figlia: “Noi siamo diverse, caratterialmente siamo agli antipodi, e questo mi ha aiutato. Lei è impulsiva, è un vulcano, mentre io sono razionale: ci compensiamo. Credo fermamente che lei sia una persona fuori dal normale: è una grande donna, una grande moglie e una grande mamma”, ha aggiunto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA