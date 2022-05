Antonio Ansoldi e Fausto Pinna, ex marito e compagno di Iva Zanicchi/ rimpianti e…

Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi, non hanno mai divorziato

Prima di condividere 30 anni d’amore insieme a Fausto Pinna, la celebre cantante Iva Zanicchi aveva sposato Antonio Ansoldi, un produttore discografico. L’ex Marito di Iva, classe 1967 l’aveva conquistata negli anni ’60 e poi insieme hanno deciso di sposarsi nel 1967 a Roma. Insieme hanno condiviso una storia durata 10 anni, ma anche una figlia: Michela. A distanza di tanti anni, Iva ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’ex marito nel programma “Non disturbare” condotto da Paola Perego. Iva afferma: “Non avrei mai dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita”.

La cantante non rimpiange solo Ansoldi ma anche il matrimonio in se e per se, che a quanto pare è ancora valido. Dalle dichiarazioni rilasciate da Iva, pare che i due non abbiano mai divorziato legalmente e che questo possa essere uno dei motivi per cui non ha mai sposato l’uomo che ama da 30 anni, Fausto. In merito al matrimonio con Ansoldi, la cantante aggiunge: “Non voglio più sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta, potevo annullarlo ma non l’ho fatto”.

Fausto Pinna, classe 1950, è un produttore musicale che ha collaborato con molti grandi artisti, è stato proprio il suo lavoro a permettergli di conoscere l’amore, Iva Zanicchi. Nel 1987 usciva il disco “Care colleghe” della Zanicchi e il produttore fu proprio Fausto. La loro storia d’amore, che dura da più di 30 anni, è iniziata da li. Non si sono mai sposati per volere della cantante, nonostante ciò lei lo considera e lo chiama sempre “mio marito”. Durante il lockdown a Fausto era stato diagnosticato un tumore, è stato un momento particolarmente difficile per la coppia, che però fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi.

In ogni caso 30 anni di relazione sono tanti e la cantante ha recentemente svelato com’è possibile mantenere viva, felice e solida una storia d’amore dopo anni. Per prima cosa bisogna non annoiarsi mai e divertirsi insieme, in secondo luogo invece serve mantenere viva la passione. Iva in merito ha dichiarato: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi e io e Fausto ci divertiamo molto. Fausto non ha mai avuto bisogno del viagra, facciamo ancora l’amore”.











