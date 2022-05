Antonio Ansoldi e Fausto Pinna, ex e compagno Iva Zanicchi/ Due amori differenti

Antonio Ansoldi e Fausto Pinna sono rispettivamente l’ex marito e l’attuale compagno di Iva Zanicchi. Due storie d’amore completamente diverse fra di loro, a cominciare dalla prima, di cui recentemente l’Aquila di Ligonchio aveva parlato così: “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così, questa è una delle cose tristi della vita”, le parole al programma Non disturbare di Paola Perego. Antonio Ansaldi, morto due anni fa, a settembre del 2020, è stato il primo grande amore di Iva Zanicchi, ma come traspare dalle parole dell’artista, le cose fra i due non sono andate come ci si aspettava.

Nato a Taranto nel 1934, figlio di Giovan Battista Ansoldi, è stato direttore artistico della Ri-fi nota casa discografica dell’epoca che vantava contratti con personaggi del calibro di Cristiano Malgioglio e Memo Remigi. I due si sposarono nel 1967 e dal loro amore è nata anche la loro figlia Michela, che oggi è una nota psicologa. A sua volta quest’ultima ha avuto due figli, Luca nato nel 1998 e Virginia, classe 2003, rendendo così Antonio Ansaldi e Iva Zanicchi nonni. L’attuale compagno di vita è invece Fausto Pinna, l’uomo con cui Iva Zanicchi ha potuto ritrovare l’amore, e che amore.

ANTONIO ANSOLDI E FAUSTO PINNA, EX E COMPAGNO IVA ZANICCHI: “IL MIO ANGELO CUSTODE”

Recentemente infatti la nota cantante ha svelato di avere ancora dei rapporti se*suali con il suo compagno: “A 60 anni facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più! Dopo anni e anni uno diventa come fratello e sorella? Questo è il grande rischio, certo. Ma per questo bisogna imporsi di fare l’amore. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. Io ne ho tantissima… Ma non mi faccia dire altro che poi il mio compagna si arrabbia…”.

Fausto Pinna è un vero e proprio “Angelo Custode” per Iva Zanicchi, come l’ha definito lo stesso, e anche se i due non hanno ufficialmente celebrato le nozze, si considerano in ogni caso marito e moglie. Del resto stanno insieme da più di trent’anni e sembra che Fausto Pinna non abbia mai smesso di corteggiare la sua compagna, da bravo fidanzato. Nato in Sardegna, come Antonio Ansaldi è un imprenditore del mondo della musica, precisamente un produttore. I due si sono conosciuti durante la produzione dell’album della cantante emiliana, Cara Colleghe, risalente al 1987.











