Antonio Ansoldi e Michela, ex marito e figlia Iva Zanicchi/ Matrimonio mai annullato

Antonio Ansoldi e Michela sono l’ex marito e la figlia di Iva Zanicchi. L’aquila di Ligonchio si è sposata una sola volta nella sua vita. Un matrimonio apparentemente felice che le ha regalato anche la grandissima gioia di diventare mamma. In realtà, molti anni dopo, a fare una confessione choc è stata proprio la cantante di Zingara che intervistata da Paola Perego a “Non disturbare” ha rivelato: “non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita”. Come mai la Zanicchi ha pronunciato queste parole? Sta di fatto che poco dopo sempre la cantante, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato dell’ex marito in toni molto più pacati precisando di essere rimasta in buoni rapporti con il padre della figlia Michela.

Il matrimonio tra i due non è mai stato annullato. A spiegarlo è stata proprio la Zanicchi che ha detto: “non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta, potevo annullarlo ma non l’ho fatto”.

Iva Zanicchi e il rapporto con la figlia Michela

Nonostante le difficoltà, il matrimonio tra Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi è stato suggellato dalla nascita di Michela. La sola ed unica figlia della cantante e conduttrice ha un bellissimo rapporto con la mamma anche se in passato non sono mancate delle incomprensioni. “Mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa. Non mi frequenta molto, ma ogni volta che ho bisogno lei c’è” – ha detto mamma Iva nel salotto di Verissimo dove ha anche ammesso di essere stata ‘assente’ quando Michela era piccola perchè impegnata col lavoro.

Michela Ansoldi è una donna e mamma felice e ha deciso di intraprendere una strada completamente diversa da quella della mamma Iva Zanicchi. Michela, infatti, lavora come psicologa. Da bambina però Michela ha sentito molto la mancanza della mamma. “Io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuto, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto” ha detto proprio la Zanicchi in una intervista.

