Antonio Bonanno/ Creativo e capace, sarà lui il vincitore? (Bake Off Italia)

Antonio Bonanno è tra i concorrenti di Bake Off Italia 2019 più precisi e di talento. Proprio per questo in molti pensano che possa essere lui il vincitore finale. Il 28enne si è fatto notare grazie alla sua creatività nell’arte culinaria. Con la sua creatività dimostra di essere un pasticciere con ottime prospettive all’interno del programma. I suoi pregi sono la precisione, la tecnica ottima, la visione creativa e anche la sua capacità di creare sapori equilibrati e bilanciati. Il difetto è che spesso tende ad ascoltare poco i giudici e mette in discussione i loro commenti e le ricette. Anche con i colleghi di Bake Off non sembra legare molto anche se indubbiamente lo stimano e rispettano. Nel complesso è un concorrente che si presenta tra i favoriti della gara. Anche gli stessi concorrenti pensano che sarà lui a vincere.

Antonio Bonanno, Bake Off Italia: così nell’ultima puntata

Antonio Bonanno, il pasticcere dilettante concorrente di Bake Off Italia 2019, è arrivato alla 10° puntata con successo. Durante le prime nove puntate del programma si è distinto incredibilmente per la sua creatività e capacità. L’aspetto che fino ad ora sembra essere il maggiore freno sono le sue eccessive critiche verso gli altri. La puntata, andata in onda il 1° novembre, ha visto la conduttrice, Benedetta Parodi chiedere ai concorrenti di dire chi secondo loro possa essere il vincitore di Bake Off 8. Antonio é stato nominato ben quattro volte dai suoi colleghi. Almeno al momento sembra essere il favorito di questa stagione e lui risponde di avere l’ansia da prestazione. Iniziano le prove senza il quarto giudice e si annuncia una doppia eliminazione. Durante la prima prova i concorrenti si trovano a preparare una pasta frolla con dimensioni geometriche.

Antonio sceglie di preparare un frangipane al pistacchio, la ganache con frutti di bosco e cioccolato bianco e una copertura di frutti di bosco. Benedetta Parodi e i giudici reagiscono con stupore alla scelta di Antonio e sono convinti che si tratti di una preparazione molto difficile. A dieci minuti dalla fine della prima prova Antonio inizia ad avere difficoltà e ha timore di non riuscire a sfornare la torta nei tempi previsti. Antonio è il primo a essere valutato. Con la sua crostata ha cercato di creare un effetto optical art. Damiano afferma che la crostata è bella e precisa ma manca un po’ di sapore. Anche Clelia d’Onofrio l’ha definita perfetta. Knam è molto più duro, dice che la crostata non ha gusto e l’unica cosa buona è la frolla. Nel complesso è promosso. Nella seconda prova Antonio insieme agli altri deve preparare una torta creata da Knam, una ricetta norvegese. La torta preparata da Antonio è l’unica ad avere 13 strati e Knam rimane molto impressionato perché è stato l’unico concorrente a riuscirci. Dice che c’è un po’ di sale in eccesso ma per il resto è buono. Antonio è il primo classificato. Inizia la terza prova con la scelta di Clelia che chiede di preparare un dolce tra quelli più difficili, la cassetta di frutta. Antonio che è primo classificato, però, si troverà a dover realizzare una torta del peso esatto di 2 Kg. La sua creazione arriva solamente a 1 Kg e 900 g, nel complesso è carino ma un po’ troppo dura secondo Knam. Però la torta è buonissima nonostante però ci siano stati errori di pesi. Con i colleghi Antonio ha un buonissimo rapporto nel complesso anche se ogni tanto non mancano diverbi. La cosa principale è che pensa sempre che tutti gli altri lo copino, come è accaduto nella 10° puntata con la prova di Knam. Clicca qui per il video che ci racconta il concorrente



