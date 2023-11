ANTONIO CAPRARICA E MARIA ERMACHKOVA A BALLANDO CON LE STELLE/ Il giornalista sorprende con un super boogie!

Antonio Caprarica sorprende tutti con un super boogie

Super boogie per Antonio Caprarica e Maria Ermachkova a Ballando con le Stelle 2023. Al termine della loro esibizione arriva la standing ovation del pubblico, che precede i commenti benevoli e finalmente soddisfatti dei giudici. Selvaggia Lucarelli, questa sera, non ha appunti da fare al giornalista: “Sei stato molto bravo”. Anche la Smith vede miglioramenti e sprona Antonio a continuare così. Dello stesso avviso Fabio Canino, che addirittura sostiene sia il concorrente che è migliorato di più in queste settimane.

Zazzaroni pure spende parole di elogio per la coppia, mentre Guillermo Mariotto sottolinea la determinazione di Caprarica. Le palette premiamo il duo con ben trentotto punti. Un bottino mica male rispetto agli standard a cui ci avevano abituato Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, infortunio a Ballando con le Stelle 2023 lo condiziona ma…

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova sono una delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2023, il dance show del sabato sera di Raiuno. Il giornalista e scrittore è stato uno degli indiscussi protagonisti della seconda puntata. Al ballottaggio contro la coppia formata da Rosanna Lambertucci e Simone Casula, alla fine è riuscito a salvarsi rientrando in gioco. Dopo l’ultimo posto nella classifica della prima serata, il giornalista si è messo di impegno per migliorare e questo grazie all’aiuto e al supporto della maestra di ballo Maria Ermachkvoa. Caprarica non vuole arrendersi, anzi ha rimandato al mittente le parole di Teo Mammucari che ha ironizzato sulla sua possibile eliminazione del programma. Una battuta che non è stata particolarmente gradita dal giornalista ed inviato che, durante la seconda puntata ha commentato: “Teo non sa cosa sia la correttezza” .

Polemiche a parte, Caprarica è sceso sulla pista da ballo dimostrando di essere migliorato nonostante un piccolo infortunio durante le prove. A comunicarlo, in realtà, ci aveva già pensato Milly Carlucci: “Antonio Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba. Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Siamo un reparto di pronto soccorso. Lorenzo ancora zoppica con il suo ginocchio. Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare e non lo faremo”.

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, tra le sorprese di Ballando con le Stelle 2023

Nonostante l’incidente Antonio Caprarica e Maria Ermachkova hanno ugualmente ballato a Ballando con le Stelle 2023 conquistando anche il tesoretto di Alberto Matano. Nessun abbandono quindi da parte del giornalista e scrittore come ha precisato proprio Milly Carlucci: “Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l’ha detto. Mi ha proprio detto ‘Milly io non voglio uscire’. Io gli ho detto che vedremo col pezzo, perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso lo dovrà camminare invece che saltare. Quindi vedremo cosa potrà succedere”.

Che dire Antonio Caprarica sta dimostrando, puntata dopo puntata, di essere una delle prime sorprese della nuova edizione del dance show di successo del sabato sera di Rai1.











