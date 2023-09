Antonio Caprarica nel cast di Ballando: “E’ una sfida con me stesso”/ “Mia moglie? Era contraria perchè…”

Antonio Caprarica nel cast di Ballando: “E’ una sfida con me stesso”

Ballando con le stelle ricomincia il 21 ottobre, con un cast nuovo di zecca che conta anche la partecipazione di Antonio Caprarica, marito di Iolanta Miroshnikova. Ai microfoni del Corriere della Sera, ha svelato quanto la moglie fosse titubante nel lasciargli affrontare questa esperienza.

“All’inizio era fortemente contraria, ha paura che io mi possa fare male, che mi rompa qualcosa. “ Caprarica ha poi spiegato i motivi per i quali ha accettato di partecipare allo show di Milly Carlucci: “Questa è anche una sfida con me stesso per cercare di rimettermi in forma. Non sono mai stato un grande ballerino, è un modo per dimostrare che dopo tutto non sono proprio da buttare via.” Poi aggiunge: “Naturalmente non vado gratis, ma voglio rassicurare che non si parla di cifre fantastiche, di quelle per cui puoi andare ai Caraibi per sei mesi senza far niente. Purtroppo no”.

Antonio Caprarica e la fine del rapporto con la Rai: “Vissuto con sofferenza”

Il volto televisivo, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato poi della brusca interruzione del rapporto professionale con la Rai: “L’ho vissuto con grande sofferenza perché fu una cosa inaspettata. Avrei voluto raggiungere i 30 anni di anzianità, ma mi sono fermato a 27 perché qualcuno non ero simpatico“.

Caprarica ha svelato da dove nasce il suo amore per Londra e le dinamiche della famiglia reale: “Fin dal mio primo viaggio adolescenziale, a 14 anni: ho capito subito che era la mia seconda casa. Mi colpiva il modo in cui vivono la società, una convivenza basata sul rispetto della diversità“. Sul suo aspetto da “lord” ironicamente dichiara: “Ride: I lord per la verità sono un po’ più sciatti di me, perché sono lord e se lo possono permettere. Non dimentichiamo il calzino bucato di re Carlo III esibito nella moschea di Brick Lane“.

