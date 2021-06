Cassano boccia l’Italia/ Video “Con l’Austria la partita peggiore, ora problemi veri”

Antonio Cassano questa volta l’ha fatta proprio grossa. Quando sei un campione sportivo di altissimo livello (e accidenti se lui lo è) nessuno, né tifosi, né ex compagni, ne giornalisti, ti possono perdonare un’uscita incredibilmente infelice. Come si dice: quando si raggiunge la vetta ci si rende conto di come è brutto cadere. Che cosa ha fatto Cassano? Perché i tifosi ed i compagni di squadra inveiscono nelle ultime ore contro il “Peter Pan da giovane” come ironicamente lo hanno affettuosamente soprannominato i calciatori o il Val Kilmer italiano (altra citazione della stampa)?

È successo che, durante un’intervista rilasciata a BoboTv, Cassano ha commentato in modo decisamente poco patriottico, il giuoco della Nazionale dopo la partita con l’Austria: “Ora per l’Italia iniziano i problemi veri. Non si può arrivare ai quarti soffrendo tremendamente con una squadra come l’Austria che ha un quarto della tua forza. La situazione adesso diventa complicata. Ai quarti ci saranno Portogallo o Belgio, poi Francia o Spagna. La gara di stasera mi ha ricordata quella contro l’Australia nel 2006. E’ stata la partita peggiore degli azzurri. Si può solo migliorare”. L’ex campione ha poi proseguito la sua ingenerosa filippica contro la nazionale associandosi al tweet di Lieneker: “L’Italia? Ha fatto semplicemente sé stessa”. “L’ha condivisa davvero?” avrà trasecolato probabilmente il suo manager televisivo all’auricolare prima di imbottirsi di Maalox …

Cassano, le feroci reazioni alla gaffe in tv dell’ex campione italiano

Antonio Cassano ha dimostrato di avere uno straordinario talento come calciatore. Fatto ben noto. Chissà però se, tra tante celebrità, avrà sentito il bisogno di emergere anche sotto il profilo dell’auto-disboscatore di sostenitori. Ora, gli sportivi (o più in generale i personaggi televisivi italiani) ci hanno abituato, da quando è nata la televisione, a vedere personaggi sulla cresta dell’onda andare giù di colpo per una frase infelice. Ci sono fuori onda, che sono costati infatti la carriera politica e la serenità personale ad eminenti enfants prodiges. Si pensi solo al caso Giovanni Favia ed a come il suo fuori onda su La7 a Piazza Pulita lo trasformò da erede di Beppe Grillo e Casaleggio a nemico pubblico numero uno del movimento 5 stelle. Fuori onda è un’imprudenza. In onda è un autogol. Punto. Le reazioni a quel “è stata la partita peggiore degli azzurri” di Cassano ha scatenato violente risposte al calciatore. Citando le più amene e garbate (e coerenti con la critica) più che a lui, al suo “socio” Linieker si cita l’azzeccatissima: Se l’Inghilterra si fosse trasformata nell’Italia, avrebbe vinto 4 mondiali…”

