Antonio Cirigliano, chi è il fidanzato di Angelina Mango/ Anche il padre stregato da lei: “Per me è un sole”

Forse non tutti sanno che Angelina Mango ha un fidanzato di nome Antonio Cirigliano. La cantante de La Noia e il compagno convivono da tempo e condividono, oltre ad una serie di passioni, anche il lavoro in studio. Infatti il fidanzato Antonio è il componente della band con cui Angelina si esibisce e di cui fa parte anche il fratello Filippo, che spesso durante il Festival di Sanremo la ragazza ha ringraziato pubblicamente. Torna alla mente, nella fattispecie, il ringraziamento dopo l’esibizione de “La rondine” in occasione della serata cover.

Per quanto riguarda la storia d’amore di Angelina Mango con il fidanzato Antonio Cirigliano, le informazioni non sono moltissime. Angelina ci tiene a preservare la sua privacy, anche se di tanto in tanto si lascia sfuggire tutta la sua dolcezza nei confronti di Antonio, con cui ormai fa coppia fissa da parecchio tempo. Non a caso, Angelina Mango è molto legata alla famiglia del compagno, così come lo sono i famigliari di lui nei suoi confronti.

“E’ come un sole, dà luce a chiunque”, così Angelina Mango ha conquistato la famiglia del fidanzato Antonio Cirigliano

In una intervista rilasciata al noto settimanale Di Più, Giuseppe Cirigliano, il papà di Antonio, ha parlato del rapporto di suo figlia con Angelina. “Per me lei è un sole: può dare luce a chiunque abbia al suo fianco”, assicura il padre del fidanzato della Mango. “Io cerco di essere sia il padre di Antonio sia una figura presente nella vita di Angelina. Però non è mia intenzione sostituirmi al padre, assolutamente: non sarebbe giusto e non lo concepisco”, sottolinea ancora.

“Se c’è da dare un consiglio, però, Angelina sa che può contare su di me. Conosco anche Laura (Valente, ndr), la madre di Angelina: a Milano è lei il riferimento per le cose dei figli”, conclude teneramente Cirigiliano senior.











