Antonio Cirigliano, fidanzato Angelina Mango/ “Vivono insieme a Milano, sono ragazzi discreti e riservati”

Antonio Cirigliano e Angelina Mango sono sempre più innamorati! Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra il giovane chitarrista e la vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Ad unirli è sicuramente la passione per la musica, visto che Antonio Cirigliano accompagna la giovane cantautrice da diversi anni sul palcoscenico. I due sono una coppia da due anni e mezzo, ma sono molto discreti e riservati per quanto concerne la loro vita privata e sentimentale. Sono davvero pochissimi gli scatti che la figlia di Mango pubblica sui social in compagnia del fidanzato con cui vive a Milano e con cui collabora da diversi anni. Antonio Cirigliano, il fidanzato di Angelina Mango, infatti è il suo chitarrista e i due si sono conosciuto proprio grazie alla musica visto che l’ha accompagnata sul palcoscenico in diversi concerti ed eventi musicali prima del grande successo scoppiata grazie alla partecipazione all scuola di Amici di Maria De Filippi.

“È la persona che più mi sostiene sia a livello lavorativo che personale” – ha rivelato Angelina Mango parlando del suo fidanzato. Non solo, durante la permanenza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Angelina non ha mai fatto mistero di sentire la mancanza del suo amato. “Stare lontani è difficile. Noi comunichiamo attraverso la musica da sempre” ha detto Angelina.

Antonio Cirigliano e Angelina Mango: “hanno iniziato a suonare insieme a Milano”

L’amore tra Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano prosegue alla grande. Il successo strepitoso della figlia di Mango e Laura Valente non ha minimamente intasato la relazione con il chitarrista. Anzi, i due sono più uniti che mai come ha raccontato Giuseppe Cirigliano, il padre di Antonio Cirigliano, dalle pagine di Di Più: “mio figlio e Angelina si vogliono bene. Vivono insieme, sono ragazzi discreti e riservati”.

Non solo, il padre di Antonio ha anche aggiunto: “noi rispettiamo la loro riservatezza, il loro modo di vivere la vita nel mondo dello spettacolo”. Il padre di Antonino ha anche rivelato come Angelina e il fidanzato si sono conosciuti: “hanno iniziato a suonare insieme a Milano”. Giuseppe Cirigliano ha anche raccontato il primo incontro con Angelina: “Antonio presentò Angelina a me e a sua madre dicendoci che era un’amica, ma caapimmo subito che il rapporto era molto forte”.

