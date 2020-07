Antonio e Annamaria/ Falò di confronto? Lei: “Vallo a prendere” (Temptation Island)

Annamaria ha finalmente gettato la spugna. In realtà la bella fidanzata avrebbe voluto farlo sin dall’inizio, sin da quando ha capito che l’idea di libertà di Antonio non corrisponde proprio alla sua, ma le compagne, Antonella Elia in primis, ha spinto la giovane a provarci per vedere fino a che punto il suo lui poteva arrivare. Il punto di rottura si toccherà proprio questa sera, nella nuova puntata di Temptation Island 2020, quando lei, arrivata al falò delle fidanzate, avrà modo di vedere le immagini relative al suo Antonio. A quanto apre anche questa volta Antonio non si tirerà indietro quando arriverà il momento di lanciarsi a piene mani sulla bella single Ilaria salvo poi, come contentino, continuare a ribadire che Annamaria è la donna della sua vita e che lui non ha intenzione di perdonarla. Cliccate qui per vedere il promo della nuova puntata.

ANNAMARIA CHIEDE IL FALO’ DI CONFRONTO ANTICIPATO?

Quella di Antonio è solo una tattica o davvero il giovane non ha intenzione di perdere Annamaria e sta combattendo con tutte le forze per sconfiggere la sua indole e la sua passione per le donne? Temptation Island 2020 risponderà a questa domanda questa sera anche se dal promo della puntata sembra che il responso sarà negativo nei suoi confronti, ma cosa avrà combinato di così grosso questa volta? Antonio è già uscito da solo con Ilaria riuscendo a mantenere, in qualche modo, la situazione in bilico, forse questa volta avrà ceduto alla passione per la bella Ilaria? L’unica cosa che sappiamo al momento è che Annamaria, dopo la visione delle immagini, si rivolgerà a Filippo Bisciglia al grido di: “Vallo a prendere” e questo, in soldoni, significa solo una cosa: falò di confronto anticipato. In molti hanno visto il comportamento di Antonio e stanno chiedendo a gran voce di vedere il giovane uscire con Ilaria con il trucchetto delle “telecamere assenti” per vedere fino a dove si spingerà, sarà questo che avrà fatto Annamaria per infuriarsi così? Nei giorni scorsi anche Miriam, l’ex di Antonio, a DonnaPop ha confermato l’indole del giovane: “Ho scoperto che lui fingeva di andare a lavoro, mi raccontava bugie, che aveva turni diversi e invece andava facendo il farfallone”.



