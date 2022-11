Antonio, fratello Iva Zanicchi morto per Covid/ “Il dolore più crudo e cattivo”

Iva Zanicchi: la morte del fratello Antonio

Iva Zanicchi sarà ospite, insieme a Samuel Peron, di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 15 novembre, di Oggi è un altro giorno. Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2022 l’Aquila di Ligonchio ha ricordato il fratello Antonio, morto a 77 anni di Covid nel 2020. “Il dolore più grande che ho provato è stata la morte di mio fratello. Quello più crudo e cattivo. Per come è avvenuto. Questo mi accomuna a migliaia di famiglie. Io ero ricoverata in ospedale con mia sorella che ha 2 anni più di me e lui, che era il più piccolo”, ha raccontato la cantante prima di scendere in pista con Samuel Peron. E ha aggiunto: “Quando è morto per il Covid, io ero uscita dall’ospedale tre giorni prima. Il dottore mi disse che lo avrebbero trattenuto, perché essendo cardiopatico non riuscivano a fargli scendere la febbre, ma che dopo qualche giorno sarebbe venuto a casa. Sono uscita, l’ho salutato. Ma lui era un sensitivo, mi disse: Non ti rivedrò più”.



Iva Zanicchi: “Mio fratello è morto da solo”

Iva Zanicchi ha così raccontato gli ultimi giorni di vita del fratello Antonio, che non ha potuto indossare il casco o essere intubato per i suoi problemi di cuore: “Ha voluto fare una telefonata, ha chiesto di parlare con me poche ore prima di morire. Io quella voce ce l’ho nel cuore, nella testa. È morto da solo”. Il dolore più grande per la cantante è d non aver putto vedere il fratello nemmeno dopo la morte. “Ciao fratello mio Ti ho amato come un figlio”, ha scritto sui social la Zanicchi annunciando la scomparsa del fratello. Nonostante la sofferenza per la perdita dell’amato fratello, Iva Zanicchi ha cercato di trovare la forza per andare avanti: “Io ho sempre trovato dentro di me una gioia di vivere, l’amore per la vita. Amare la vita ti porta a essere leggera, a volere divertire gli altri”, ha detto sabato scorso su Rai 1.

