Antonio Maietta, chi è il fidanzato di Titty Scialò a Temptation Island 2024

Antonio Maietta è stato uno dei più chiacchierati e controversi protagonisti di Temptation Island 2024, nell’edizione autunnale che si conclude questa sera. Il ragazzo ha partecipato al programma con la fidanzata Titty Scialò per dimostrarle il suo amore e di potersi fidare di lui, dopo le ombre di tradimenti del passato che la ragazza decise comunque di perdonare. Tuttavia, sin da subito, i buoni iniziali propositi non hanno trovato riscontro effettivo nella realtà e Antonio si è reso protagonista di atteggiamenti che hanno fatto infuriare, e non poco, la fidanzata.

Il percorso del concorrente nel programma è stato segnato soprattutto dal suo avvicinamento alla single Saretta, con cui ha instaurato un rapporto fatto di attrazione e complicità. La tentatrice ha confermato sin da subito di trovarsi bene con lui ma, frenata dalla delicata situazione di Antonio in crisi con Titty e da un interesse che però non si è mai spinto oltre una semplice ed affettuosa amicizia, ha sempre messo le mani avanti. Arrivando anche a rifilargli un due di picche quando Antonio, ormai “cotto” di lei, si è dichiarato e le ha proposto un’esterna, da lei rifiutata con tanto di addio al villaggio.

Antonio Maietta “surclassato” da Titty al falò finale: una sconfitta cocente

Il proposito di Antonio Maietta a Temptation Island 2024 ha sin da subito cambiato direzione: voleva partecipare per recuperare il rapporto con la fidanzata Titty Scialò e darle dimostrazioni di fiducia, ma si è invece avvicinato subito a Saretta venendo meno alla promessa iniziale. Un tentativo fallito, dunque, con il falò di confronto finale che si è rivelato più infuocato del previsto, dove lui ha messo in dubbio il suo amore (“Io non sono più sicuro dei miei sentimenti”), e ha anche ammesso di averle fatto la proposta di matrimonio “perché in realtà volevo solo vedere lei felice“.

L’epilogo, inevitabile dopo una lunga crisi, è stato l’addio con Titty che ha deciso di abbandonare il programma da sola. Antonio prende un 5 come voto conclusivo di questo suo lungo percorso nel viaggio dei sentimenti, “annientato” al falò dall’ira della fidanzata, che si è così presa la sua rivincita supportata anche dal sentiment del pubblico e del web, sempre girato a suo favore.