Antonio Piarulli ed Elsa, ex compagno e figlia Jasmine Trinca/ “L’ho desiderata tanto, il suo nome…”

Antonio Piarulli, chi è l’ex compagno di Jasmine Trinca

Nel primo pomeriggio di Rai 1, Jasmine Trinca sarà ospite dello show La volta buona condotto da Caterina Balivo. L’attrice e regista parlerà della sua carriera, ma toccherà anche la sua vita privata. Ma cosa sappiamo di lei? Trinca è stata sentimentalmente legata al suo ex compagno Antonio Piarulli da cui è nata la sua prima e unica figlia Elsa, nel 2009.

I due si sono conosciuti e innamorati mentre frequentavano entrambi l’Università La Sapienza, a Roma. Non ci sono informazioni relative alla loro storia d’amore, l’attrice si è infatti sempre dimostrata molto riservata in merito al suo privato. Ciò che è stato confermato è la rottura con Piarulli, la cui storia d’amore non ha retto alla prova del tempo. Anche in questo caso, Jasmine non ha rilasciato dichiarazione in merito ai motivi della separazione. Al momento l’attrice risulta single, e non sembra avere frequentazioni in corso.

Elsa, chi è la figlia di Jasmine Trinca e Antonio Piarulli

Jasmine è molto riservata sulla sua relazione con Antonio Piarulli, mentre ha spesso parlato della figlia Elsa: “Con lei mi diverto. L’ho desiderata tanto, anche se non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata. La maternità mi ha fatto capire tante cose, mi ha reinquadrata e ha risvegliato la riconoscenza per mia madre, che non c’è più”.

Il nome Elsa della figlia è un omaggio alla scrittrice Elsa Morante. “La scrittrice era una donna che ha sempre combattuto e contato solo su se stessa e i suoi talenti. Ma da piccola mi piaceva anche Nata libera, il libro e il film con la leonessa Elsa: vorrei che mia figlia cresca libera e coraggiosa come una leonessa”.

