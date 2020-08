Antonio Puerta e Josè Reyes/ A loro il Siviglia dedica la sesta Europa League vinta

Ieri sera a Colonia il Siviglia, battendo l’Inter di Antonio Conte, ha sollevato la sesta Europa League della sua storia: un trionfo eccezionale per il club andaluso, che ha voluto dedicare questo immenso traguardo a Jose Antonio Reyes e Antonio Puerta, due personaggi che hanno fatto la storia del club andaluso. I volti dei due campioni infatti hanno campeggiato sulle magliette della formazione di Lopetegui, dove si leggeva la scritta “La Puerta del cielo se abriò para Los Reyes”, che sta a significare “La porta del cielo si è aperta per i Re”, con un evidente gioco di parole con i cognomi dei due giocatori, indimenticabili e indimenticati protagonisti della storia del Siviglia. E sotto, la dedica ancor più esplicita sulle maglie dei giocatori, indossate al momento della premiazione finale “Questa è per voi”. Ma chi sono Antonio Puerta e Jose Antonio Reyes, a cui il Siviglia, il club più titolato nella storia dell’Europa League ha dedicato il sesto trofeo, vinto solo ieri battendo in finale per 3-2 l’Inter di Conte?

IL SIVIGLIA DEDICA LA SESTA EUROPA LEAGUE A REYES E PUERTA

Il Siviglia ieri sera, durante la consegna della sesta Coppa per l’Europa League, ha voluto dedicato questo traguardo a due dei protagonisti della storia recente del club andaluso, ovvero Jose Antonio Reyes e Antonio Puerta. Il primo è stato centrocampista e capitano della formazione biancorossa, scomparso solo lo scorso 1 giugno 2019, all’eta di 35 anni, in seguito a un brutto incidente stradale occorso vicino alla sua città natale di Utrera. Reyes, che ha vestito la maglia del Siviglia dal 2012 al 2016 è stato l’ultimo capitano degli andalusi ad alzare il trofeo al cielo: naturale dunque che Lopetegui e i suoi ieri abbiano voluto onorarne la memoria. Assieme a lui indimenticato, ieri è stato celebrato Antonio Puerta, giocatore del Siviglia fin dalle giovanili, scomparso il 28 agosto 2007 in seguito a un malore, occorso in campo, durante la partita tra il club andaluso e il Getafe, nella prima giornata del campionato spagnolo. Una tragica scomparsa per il popolo biancorosso e per il club, che non ha dimenticato i suoi grandi protagonisti. E ovviamente non lo ha fatto ieri sera, quando i ragazzi di Lopetegui hanno fatto nuovamente la storia. Anzi lo stesso allenatore ieri ha ammesso, visibilmente emozionato, ricordando Reyes e Puerta: “È per loro che ci hanno aiutato da lassù e per tutti i tifosi del Siviglia. Ci abbiamo creduto, nonostante tutte le difficoltà. Come dice il nostro inno, questa squadra non si arrende. E così è stato… Abbiamo vinto un titolo molto importante in uno scenario molto difficile il 22 agosto. È una grande gioia per me, come lo è per tutti i tifosi del Siviglia”.



