Antonio Zanicchi, il fratello scomparso di Iva Zanicchi/ “Io ora provo tanta rabbia”

Il Covid ha segnato in maniera indelebile Iva Zanicchi, non solo per il lungo ricovero a cui è stata costretta nel momento in cui le sue condizioni sono peggiorate pochi giorni dopo essere risultata positiva. In quel periodo, infatti, l’Aquila di Ligonchio si è trovata costretta a dover dire addio al fratello Antonio, a cui era legatissima, a cui il virus è stato fatale.

Nonostante lei sia riuscitaa guarire, la cantante per diversi mesi ha dovuto convivere con quello che viene definito il “long Covid“, ovvero una serie di sintomi che continuano a manifestarsi e che non le hanno permesso di riprendere del tutto la sua quotidianità. Tra questi c’è stata la perdita del gusto e dell’olfatto, tornati solo recentemente.

Iva Zanicchi e il dolore per la perdita del fratello Antonio: dimenticare è difficile

Nel periodo in cui Iva era stata contagiata non solo il fratello, ma anche la sorella della cantante era risultata positiva. Ed è per questo che lei non ha mancato di lanciare un appello a riguardo: “Mia sorella è stata bene perché era vaccinata – ha detto lei al ‘Corriere della Sera’ -. Chi dice che questo virus non esiste è un imbecille o un cretino”.

Tornare nei luoghi dove viveva Antonio non è stato però semplice per lei, anzi. I ricordi erano troppo freschi e ogni posto che lui frequentava le faceva venire in mente i momenti trascorsi con lui.

