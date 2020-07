Antonio Zequila “Antonella Elia continua a recitare”/ “Pietro Delle Piane cerca..”

Dopo un lungo sfogo social, Antonio Zequila torna a parlare ai microfoni di Francesco Fredella e del suo digital space ViaRadio di RTL 102.5. L’attore nei giorni scorsi è stato ospite di Turchese Baracchi in radio ma qualcuno ha preferito cogliere solo la parte gossip della sua intervista e questo lo ha scosso un po’ tanto da puntualizzare alcune cose via Instagram scrivendo: “Solo per coerenza…come i mulini al vento….mi spiace che di un’ intervista radiofonica…abbastanza interessante…venga riportata solo la parte gossip…improntata su risposte a domande dell’intervistatrice…Non di mia sponte quindi…tralasciando la parte più nobile e più emozionante del rapporto di un figlio che ha perso un padre e lo ama ancora…”. Oggi è tornato sull’argomento e senza mai tirarsi indietro, quando è arrivato il momento di rivelare quello che pensa davvero su una sua ex compagna di avventura del Grande Fratello Vip, ha ribadito il concetto.

ANTONIO ZEQUILA SPARA A ZERO SU ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE E CHIARISCE…

In particolare, Antonio Zequila ha confidato: “Io non sono contro nessuno, sono per il libero arbitrio, ci sono persone che lavorano in televisione ma io francamente me ne infischio, sono persone che non guardo, ho altro da fare….”. L’attore è impegnato con delle serate, degli spot e con le vacanze e non passa il tempo davanti alla tv a guardare Temptation Island e, soprattutto, non segue la storia di Antonella Elia e Pietro delle Piane: “Lui è alla ricerca di un autore, tramite lei è riuscito a fare un programma televisivo, fino a tre mesi fa era il ragazzo della Elia, lei è quello che è, recita un personaggio, è sempre la stessa…un personaggio di rottura pronto a rompere gli schemi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA