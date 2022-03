Antonio Zequila furioso! Coppia con Floriana già in crisi/ “Non posso essere privato della mia libertà”

Antonio Zequila perde le staffe: “Posso superare tutto ma…”

Antonio Zequila e Floriana Secondi sono già ai ferri corti. All’Isola dei Famosi 2022, Antonio Zequila ha già mostrato il suo disappunto per il comportamento di Floriana. L’attore non si sente libero di poter fare spostamenti e ha manifestato il suo desiderio di slegarsi dalla partner. Zequila ha infatti rivelato: “Io sono venuto all’Isola per fare un percorso di libertà. Posso superare tutto, ma non posso essere privato della mia libertà”. La situazione ha però alimentato la tensione con Floriana Secondi che è preoccupata per le eventuali sanzioni che ci potrebbero essere nell’ipotesi in cui Zequila si slegasse da lei: “Slegati, ma ti assumerai le conseguenze. Io non mi slego”, ripete con veemenza. Anche il resto del gruppo si mostra molto preoccupato e invita la coppia a riflettere prima di prendere decisioni affrettate: “Se Antonio si slega, puniscono tutti” esclama Marco Melandri.

L'ira di Floriana su Antonio Zequila "Sei un radical chic!"/ Scoppia la lite "Stai zitta!"

L’accoglienza per Er Mutanda non è stato dei migliori. E’ stato definito dai compagni come un naufrago che parla solo di sesso e che per questo si crede ancora figo. ”Se presenta così da anni si dovrebbe ringiovanire”, dice Roger Balduino. Insomma l’opinione dei naufraghi su Er Mutanda non è delle migliori. Antonio Zequila, al secolo Er Mutanda, è entrato a far parte per la seconda volta del cast dell’Isola dei Famosi, suscitando da subito antipatia negli altri concorrenti, che lo hanno definito troppo pieno di sé ed eccessivamente malizioso.

Isola dei Famosi 2022/ Estefania flirta con Roger Balduino, Antonio Zequila ha il parrucchino?

Antonio Zequila in coppia con Floriana Secondi, all’Isola dei Famosi 2022 già è scontro

L’arrivo di Antonio Zequila è stato immediatamente teatro di una querelle con Floriana Secondi, indignata per essere stata scelta da Zequila come partner con un’argomentazione di comodo. La ragazza romana ha voluto infatti smascherare il concorrente, dichiarando che la scelta fosse stata strategica, data la corporatura atletica e muscolosa che avrebbe consentito alla coppia di vincere le prove con maggiore facilità. Nonostante la discussione, la prima puntata si è conclusa con Floriana e Zequila legati l’uno all’altro, da un elastico con una massima estensione di 1,5 metri. I due avventurieri dovranno fare tutto insieme, 24 ore su 24 – mangiare, dormire, nuotare e … tanto altro – ha precisato Ilary, davanti allo sguardo scandalizzato di Floriana Secondi. Insomma, una partenza che ha fatto scintille, tanto da richiedere il pronto intervento dell’inviato Alvin. La ciliegina sulla torta di questa partenza burrascosa è stata niente di meno che la nomination, i Rodriguez, leader della settimana, sono stati chiamati a fare il nome di una coppia, scegliendo appunto Floriana e Zequila che si scontreranno al televoto con altre due coppie: Marco Melandri e Ilona Staller e Carmen di Pietro con il figlio Alessandro Iannone. Riuscirà Zequila a farsi amare dalla propria partner in questa situazione ad alto tasso di stress?

Antonio Zequila, cosa pensano i naufraghi?/ "Parla sempre di ses*o, crede che..."

Già nell’occhio del ciclone durante la sua primissima partecipazione all’Isola dei Famosi 2022, Antonio Zequila non spicca per simpatia e benevolenza. Ricordiamo le celebri litigate con gli ex concorrenti e in primis lo scontro con Adriano Pappalardo a Domenica In. Perplesso il popolo di Twitter, nel ritrovare Antonio nuovamente tra i concorrenti. Ancor più attoniti i commentatori di fronte alle sue esternazioni, prima tra tutte la convinzione di essere ormai pregiato come uno champagne costoso, di vecchia annata: online il tutto è sfociato in qualche esilarante meme e tanta satira. Sfrontato, vanesio e spesso arrogante Antonio Zequila potrebbe non aver vita facile sull’Isola. Certamente non mancheranno discussioni e litigate, basti pensare ai caratteri forti presenti nel cast, prima fra tutte appunto la sua partner Floriana Secondi. Non ci resta che stare a guardare e scoprire se Antonio deciderà di aprirsi, mostrando il suo lato più intimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA