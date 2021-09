Antonio Zequila “GF VIP 6? Signorini voleva mia mamma”/ “Lei ha rinunciato, io…”

Il Grande Fratello Vip 6 sta per avere inizio, 24 concorrenti sono stati annunciati ma altri potrebbero entrare in corsa. Uno di questi è Antonio Zequila che nella Casa di Canale 5 ha già messo piede qualche anno fa. Eppure, ai microfoni di Rtl 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, ha rivelato che il suo ritorno non è da escludere.

“I presupposti ci sono tutti, io poi sono legato ad Alfonso Signorini che stimo molto. – ha esordito l’attore, che ne ha poi approfittato per fare gli auguri ad Alfonso per questa nuova edizione – sono sicuro che sarà un’edizione importante, ho visto i concorrenti e ci sono delle novità incredibili. Non roviniamo le sorprese, vedremo un po’”. Zequila, dunque, non esclude un ritorno al Grande Fratello Vip, al contempo lancia in radio una vera e propria notizia bomba: Signorini avrebbe voluto nella Casa la sua mamma!

Antonio Zequila, lo scoop: “Signorini ha chiesto a mia mamma Carmela di partecipare al Grande Fratello Vip”

“Alfonso voleva mia mamma Carmela nella Casa!”, ha rivelato Antonio Zequila. Così ha spiegato: “Loro hanno un bellissimo rapporto di amicizia e lui la voleva fortemente ma lei non è potuta andare perché ha delle problematiche mediche: ha il diabete, dei problemi agli occhi che l’hanno costretta a rinunciare con dispiacere perché lei era felicissima.” Mamma Carmela, insomma, ha dovuto dire no alla proposta di Signorini.

Nel corso della chiacchierata in radio, Zequila ha poi parlato d’amore, senza però sbilanciarsi troppo. “L’amore è il fulcro della vita, guai a vivere senza l’amore! – nulla però su una possibile fidanzata – Io sono un uomo innamorato della vita, amo le mie amicizie e vivo alla giornata. Il corteggiamento? Non mi sono mai ispirato ad alcun maestro, nella vita bisogna essere se stessi, darsi. Se si da, si riceve. Mai essere avidi!” ha concluso.

