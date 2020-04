Antonio Zequila “ride bene chi ride ultimo”/ Festeggia sconfitta Sossio e Patrick

Antonio Zequila è tornato sui social con un post polemico dedicato ad Antonella Elia, Sossio Aruta e Patrick Pugliese. La finale del Grande Fratello Vip 2020 si è conclusa con la vittoria a sorpresa di Paola Di Benedetto; un trionfo inaspettato che però ha convinto il grande pubblico (56% di preferenze di voto), ma anche il popolo dei social. Non solo, ad essere contenti della vittoria della ex Madre Natura di Ciao Darwin anche l’attore napoletano che, oltre a complimentarsi con la Di Benedetto, ha anche puntato il dito contro gli altri finalisti. In particolare Zequila ha festeggiato la sconfitta al Grande Fratello Vip 2020 di Antonella Elia, Sossio Aruta e Patrick Pugliese eliminati ad un passo dal podio. “Ride bene chi ride ultimo” – ha scritto Zequila con tanto di “ciao Elia…ciao Patrick…ciao sossio….yes”. Un post semplice, ma che esprime la gioia dell’attore napoletano per la sconfitta dei suoi ex coinquilini con cui all’interno della casa ha condiviso momenti di grande divertimento, ma anche fortissimi litigi. Non solo, nello stesso post Zequila ha colto anche l’occasione per lanciare un’altra frecciata al veleno ai suoi ex compagni scrivendo “finalmente tutti i nodi vengono al pettine”.

Il web contro Antonio Zequila: “ti confermi un cafone e pagliaccio”

Antonio Zequila si è fatto notare anche durante la finale del Grande Fratello Vip 2020 scontrandosi in diretta con Sossio Aruta: “ti auguro di vincere perchè così puoi pagare gli alimenti alla tua ex moglie”. Una frecciata velenosissima che ha spinto l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne a difendersi: “il paragone è fuori luogo. Avresti dovuto documentarti meglio”. Sossio, classificatosi al terzo posto, una volta arrivata in studio a Roma dinanzi alle ennesime critiche di Zequila ha risposto: “stai rosicando, io sono qua in finale, tu stai a casa e guardami. Sono 6 anni che la mia ex moglie riceve gli alimenti. Ho avuto un periodo buio ma quando ho ripreso a lavorare, la mia ex moglie ha ricevuto tutto”. Uno scontro che ha spinto lo stesso Alfonso Signorini ad intervenire per placare gli animi; poco dopo Zequila ha cercato di difendersi dicendo: “ho letto una notizia del 2017”, ma oramai la bomba era scoppiata. Una bomba che ha coinvolto anche il popolo del web che fortemente criticato l’attore partenopeo. “Comunque passano gli anni ma Zequila come apre bocca fa una figura di m…a” scrive un utente a cui segue il commento di un altro “Zequila ti confermi un cafone e pagliaccio”. Il popolo dei social sembrerebbe non gradire il comportamento e l’atteggiamento di Zequila leggendo alcuni dei commenti pubblicati: “ma che essere schifoso Zequila” oppure “Zequila vergogna! Recita il ruolo dell’uomo distinto ma non ha nessuna classe. Io al posto suo mi vergognerei”. Non solo, c’è pure chi gli da del ridicolo: “Zequila hai perso un’occasione per stare zitto. Ridicolo!”.

