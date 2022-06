Antonio Zequila “ruba” una rosa per Ilary Blasi/ Vladimir Luxuria: “scroccone!”

Antonio Zequila ruba una rosa a Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi 2022

Antonio Zequila gaffe a L’Isola dei Famosi 2022. L’attore sfila una rosa dal mazzo regalato da Marco Cucolo a Lory Del Santo per darlo a Ilary Blasi, ma viene ripreso da Vladimir Luxuria. Cosa è successo? Marco Cucolo dopo aver abbandonato il reality torna in studio e per l’occasione porta dei fiori a Lory Del Santo. “E’ il mio nuovo lavoro, faccio il fioraio” – dice l’ex naufrago che porge il mazzo di rose rosse alla compagna. “Ti difendi da sola, ma quello che non ho detto è che in questi 9 anni non ho detto che sei stata una donna, leale, vera e sincera. Ti chiedo scusa perchè penso di aver sbagliato e mi farebbe piacere tornare con te” – ha detto il naufrago.

Zequila torna single: "È davvero finita con Marina Fadda"/ "Se mi volete, scrivete!"

Lory del Santo risponde: “Marco devo dirti una cosa, ti conosco e so che sei buonissimo. Ti voglio molto bene. L’amore fa fare grandi passi avanti, ma quando una persona rimane sola sai benissimo che può diventare più fragile e allora è meglio essere in due”. Lieto fine per la coppia con Nicola Savino che commenta divertito “sembra una scena di The Lady”, mentre Vladimir Luxuria “questa storia mi ha fatto commuovere tutte e due le ascelle”.

Antonio Zequila tronista di Uomini e Donne Vip?/ "Importante sarebbe trovare l'amore"

Antonio Zequila gaffe a L’Isola dei Famosi 2022

Durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2022, Antonio Zequila fa una nuova gaffe in studio. Tutto succede quando l’attore decide di rubare una delle rose rosse del mazzo che Marco Cucolo ha portato in studio per la compagna Lory Del Santo. Zequila ne prende una da donare alla padrona di casa Ilary Blasi.

Un gesto carino, ma che viene ripreso da Vladimir Luxuria che l’ha sgridato dicendogli che fa il galante con le rose comprate dagli altri. Che dire un momento davvero esilarante!

LEGGI ANCHE:

Antonio Zequila "Roger beccato ubriaco in albergo"/ "Estefania falsa, mi disse che.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA