Anxia Lytics, The Band/ Vittoria possibile, ma i giudici sono dubbiosi

Unire la passione per la musica che può essere condivisa da un gruppo di amici e realizzare un progetto interessante può essere possibile. Ed è quello che hanno fatto gli Anxia Lytics, gruppo formato da una serie di ragazzi giovanissimi (hanno tutti meno di 30 anni) che si sono incontrati quasi per caso in occasione di una jam session in un locale milanese nel 2019 e hanno ora deciso di mettersi in gioco partecipando a “The Band“, lo show del venerdì sera di Raiuno condotto da Carlo Conti.

Dalla prima puntata del programma a seguirli è Dolcenera, che li sta aiutando a crescere, anche se non tutti sembrano essere convinti che possano davvero vincere il talent show. Grinta e affiatamento non mancano (hanno ottenuto il primo posto nella classifica della prima serata), ma nel corso del percorso non tutti sono apparsi del tutto impressionati dalle loro performance.

Gli Anxia Lytics piacciono ma non convincono tutti a “The Band”

Ora che è arrivato il momento della finalissima è più che naturale chiedersi chi possa partire con i favori del pronostico per ottenere la vittria del talent show. Gli Anxia Lytics possono farcela? Sicuramente l’esploit della prima puntata poteva spingere a dare una risposta positiva, ma ora qualche dubbio di troppo sembra esserci. Altrettanto temibili sono infatti le Cherry Bombs di Giusy Ferreri e gli Isoladellerose di Enrico Nigiotti, che hanno mostrato grande sicurezza e una crescita costante.

La tutor del gruppo, Dolcenera, non ha nascosto di non avere gradito i giudizi negativi subiti, sottolineando come questi abbiano almeno in parte influito sulla loro performance. Esibirsi in prima serata di fronte al pubblico presente in studio e a casa e ad artisti già affermati non è infatti mai semplice. La loro interpretazione di “The Sound of Silence“, dove l’intensità è fondamentale, non è stata gradita dai giudici, in particolare da Carlo Verdone, che ha manifestato apertamente le sue perplessità.

